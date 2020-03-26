贈獎／新聞雲會員好康快報　火鍋肉券免費抽

活動小組／活動報導

新聞雲會員好康福利又來囉！只要加入新聞雲App會員，到App活動欄回答問題，就有機會抽丰明殿火鍋免費肉盤招待券！快揪朋友一起吃鍋吃肉補充蛋白質！丰明殿鍋物種類多樣豐富，不論是雪霜梅花豬鍋、熟成培根嫩牛肉鍋、絕品天堂和牛鍋或至尊海鮮大賞鍋，應有盡有，口口都驚艷！

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丰明殿採用珍貴的冬蟲草入湯，冬蟲夏草御皇秘湯採無限供應，其它特色湯底也毫不遜色，是店內饕客讚不絕口的獨門特色之一！再加上獨家調配的自製醬料，選擇多樣，無論是口味濃郁的芝麻蔥辣醬油，還是黃金比例製成的鮮檸檬醬油，都讓人回味無窮！也為愛吃肉的朋友們推出重量級霸王盤，超大份量絕對滿足你的胃，心動不如馬上行動，現在就下載ETtoday新聞雲App，手刀抽肉盤招待券！一人中獎送兩張券，憑券每鍋可兌換「完熟培根牛」或「台灣雪霜豬」一份！

丰明殿門市

信義店（臺北市信義區信義路四段393號）

明德店（台北市北投區東華街一段362號1樓）

淡水店（新北市淡水區北新路78號）

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「點我抽肉盤招待券」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月26日至3月30日2359止。

◎得獎獎項：《丰明殿》肉盤招待券。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~