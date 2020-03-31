擴大檢疫？台人歐美返台集中隔離？　蘇貞昌回應了！

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，國民黨立委李德維31日在立院質詢時提問，是否有需要針對無症狀者進行擴大檢疫？或是對從歐美返台的台灣人比照武漢模式集中隔離？對此，行政院長蘇貞昌強調，尊重指揮中心專業。

李德維表示，台灣現在是有症狀才檢疫，一天檢毅量約是1500人至2000人，美國、德國、南韓則是採取擴大全面檢毅，台大公衛評估認為台灣狀況應該擴大檢疫，針對入境全面檢毅，政府是否採納？

蘇貞昌回應，相關檢疫應該怎麼樣做，疫情中心有一個專家會議，由專家評量、政府來做，目前為止台灣防疫都被稱讚，對實情的掌握很有效率。

李德維追問，擴大檢疫可以找出無症狀患者，杜絕社區爆發流行，這個部分是不是可以請院長跟疫情中心做溝通？蘇貞昌說，疫情中心網羅各方專家、聽取各方意見，都有專業判斷，「我非常尊重」。

另外，針對境外移入確診一天比一天多，李德維建議，入境擴大檢疫是不是應該比照武漢模式，集中隔離檢疫來避免擴散？

蘇貞昌強調，對於第二波歐美回來者最緊張在過去兩個禮拜，過去幾天確診數字都在兩位數字，昨天降至個位數，相關檢疫怎麼做，也是疫情中心針對情況，像是不斷作戰一樣調整戰略、戰術，受居家檢疫人數暴增，各地有防疫專責旅館，用這樣的方式希望防止擴散。