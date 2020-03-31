「直播電商」用戶超過4億　淘寶：1年內20萬實體店進駐

▲義烏商家在疫情期間透過直播銷售商品。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸電商平台淘寶公布最新數據，過去一年，「淘寶直播」年度用戶已超過4億，帶動超過400萬個就業機會。直播業務負責人指出，線上線下結合仍會是重點，尤其線下門店與線下市場開直播將成為新的趨勢，預計1年內將有超20萬家線下門店、100個線下市場開直播間銷售商品。

《中新社》報導，《2020淘寶直播新經濟報告》顯示，當前淘寶直播上的MCN機構（多頻道聯播網，其概念類似傳統經紀公司）已經達到1000多家。其中，淘寶直播將持續投入百億級資源，中小主播的成長將成為重點，1年內將幫助10萬名淘寶主播實現月入過萬。

過去一年，淘寶直播年度用戶已經超過4億，帶動超過400萬個就業機會，淘寶直播成交增速已連續三年超過150%。淘寶內容電商事業部總經理玄德受訪時提到，「早在2018年，淘寶就有超過100名月入過百萬的主播，未來淘寶直播將讓更多優質直播間被更多消費者發現。」

▲淘寶預計一年內20萬實體店加入直播電商。（圖／翻攝中新社）

淘寶直播資深總監漫天則提到，未來線下門店、線下市場開淘寶直播將成為新的趨勢，預計1年內將有超20萬線下門店、100個線下市場「搬」到直播間。

另一個觀察重點，則是疫情對電商的影響，在疫情期間，淘寶直播是大陸許多線下門店、線下市場加速復工的利器。以浙江義烏國際商貿城為例，早在2月份就有業者在淘寶直播間「復工」。

淘寶直播資深總監漫天則認為，未來線下門店、線下市場開淘寶直播將成為新的趨勢，1年內將有超20萬線下門店、100個線下市場「搬」到直播間來。