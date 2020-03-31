電梯按鈕不給醫護按…　昌益文教捐150萬相挺：他們是幕後英雄

▲昌益文教基金會捐出150給新竹馬偕醫院添購防疫檢驗設備。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

隨著全球COVID-19新型冠狀肺炎疫情拉警報，台灣政府、民眾備感壓力，政府資源有限，民間力量無窮！昌益文教基金會用實際行動支持新竹馬偕醫院防疫工作，協助醫院對抗此波疫情帶來的考驗，共同守護第一線醫療人員的健康。

新竹馬偕院長蘇聰賢致詞表示，有醫護反映，被鄰居在電梯貼紙條，不准馬偕醫護人員使用，甚至不能按哪一個按鈕等等，他無奈的說，這已打擊醫護人員的心理，他希望應給醫護鼓勵及支持，更懇求大眾，醫護是用生命來對抗病毒，拜託社會不要歧視醫護人員，應支持他們。

不過，蘇聰賢也感謝大多數民眾的支持，例如日前台積電慈善基金會就捐贈給全國醫檢師千組淨氣面罩及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，盼守護這此平日負責抽血、檢驗等工作的醫檢師健康，而企業龍頭拋磚引玉，也引起後續迴響。

昌益文教基金會加入響應活動，特別捐贈150萬元，幫助新竹馬偕醫院添購防疫檢驗設備，提升第一線醫療人員防疫能量。楊玉全董事長表示:「昌益文教基金會本著捨我其誰的想法及服務回饋之信念，積極舉辦各項獎助計劃或活動以及參與各項社會公益活動，也期待能夠以先驅與模範者的角色，帶領更多人去關心社會上的更多角落！真心感謝新竹馬偕第一線醫療人員，為了給大家一個安全、安心的生活環境，付出許多時間和心力，他們都是保護台灣的幕後英雄。」

新竹市衛生王宗曦局長表示:「感謝昌益文教基金會的捐贈，使新竹馬偕醫院的防疫量能更加提升，擴充醫療人員對抗此次疫情的裝備，也感謝新竹馬偕醫院對這次疫情的努力及資源投入，希望疫情能早日結束，讓市民能夠回歸正常生活。」

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