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台師大部分課程「停課不停學」　該學生相關課程今明啟動線上教學

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▲▼台師大出面說明染疫學生狀況以及相關校園防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大出面說明染疫學生狀況以及相關校園防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31日）公布新冠肺炎新增案例中，案322是一名20多歲台師大男學生，初步掌握接觸者共13人，感染源與活動史待釐清。校方下午3點宣布，該學生相關課程今明啟動線上教學。

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台師大表示，接獲通知後馬上啟動了後續做為，第一個就是今天跟明天的課程，跟這個確診個案有相關的課程，全都改成線上遠距彈性課程，跟這個案例比較有接觸的學生已經移出了宿舍到外面的住所。

今（31）日公佈的案322為北部20多歲男性大學生，3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診，台師大將於下午3時出面說明。

指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診，初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車。該個案從發病到確診時間很短，今日上也緊急到校園做疫調。現在已請同實驗室、同宿舍者進行隔離，會請修課班別進行停課。
▲▼322,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）
▲全台累積確診個案達322例，其中案322無出國史，是台師大學生。（圖／陳昱璇製）

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