提前上路！雙鐵、郵局4/1全面量體溫　「體溫過高」禁搭、禁止進入

▲高鐵防疫，4月1日全面實施量測體溫。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應清明連假交通人潮可能的防疫風險，交通部原已規劃主要交通場站、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施。交通部長林佳龍考量疫情日益嚴峻，為避免出現防疫破口，特別指示台鐵、高鐵及郵政公司所屬郵局研議提前於4月1日全面實施。

台鐵局、台灣高鐵公司及中華郵政公司設法突破量測體溫人力及防疫物資的困難，均已完成準備工作，4月1日起，全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站將全面實施量測體溫，有體溫過高情形，將不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

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交通部表示，台鐵車站及郵局營業處所遍佈全台，幅員廣闊，受限於人力及防疫物資籌措不易，原規劃22個主要台鐵車站、5個主要高鐵車站及主要郵局營業處所於4月1日量測體溫，其他車站、營業處所5月1日再全面實施。惟部長林佳龍考量疫情變化迅速，特別指示相關單位再設法突破人力問題，並協助各單位調度所需防疫物資設備，希望在清明連假前就能全面實施量體溫。

▲體溫過高者，禁搭乘大眾運輸工具。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局長張政源親自召開防疫工作會議，在交通部及中央疫情指揮中心協助調配的500支額溫槍，以及招募防疫天使逐步到位情況下，克服設備及人力困難，決定提前於4月1日前完成192個有派員車站量測體溫；另外的47個招呼站，原預計自4月10日起實施量測體溫，考量清明疏運龐大旅客需要，經該局協調人力調派後，也將併同有派員車站於4月1日起實施。

至於高鐵及郵局部分，為配合交通部全面量測體溫政策，高鐵除了加速台北等車站紅外線體溫感測儀的架設外，其它未裝設的各站，將採站務員在旅客進站時用額溫槍量測的方式辦理。

▲清明連假交通人潮，請民眾配合各交通場站及大眾運輸工具量測體溫措施，並於搭乘大眾運輸時儘可能配戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

郵政公司各等郵局及所轄支局也都已備妥額溫槍，4月1日可配合所有營業處所（扣除學校、機關、部隊、醫院等進入該場所已先量測體溫之郵局）開始量測體溫。

林佳龍再次呼籲，近期為我國新冠肺炎疫情發展的關鍵時刻，因應清明連假交通人潮，請民眾配合各交通場站及大眾運輸工具量測體溫措施，並於搭乘大眾運輸時儘可能配戴口罩，作好自我防護，保護自己也維護他人健康，相信在國人的配合下，一定能讓國內疫情得到有效控制，平安順利渡過疫情難關。