防疫物資互助！台灣提供3噸不織布材料　澳洲供應100萬公升酒精原料

▲在新冠肺炎疫情衝擊下，雪梨街道人煙稀少。（圖／路透，下同）



記者陶本和／台北報導

有關台澳防疫合作案，我國與澳洲相互採購防疫物資原料，確保兩國民眾防疫需求。外交部31日表示，澳洲長年自我國採購口罩相關材料，同時也是我國重要酒精原料產地，台澳雙方各具有重要防疫物資的原料。

外交部表示，在居中協助聯繫協調下，本案樂見台澳互惠受益，增進雙邊情誼。

外交部認為，在當前世界各國對相關原料需求大增下，為確保兩國民眾均有充足防疫物資，我國與澳洲經由互相提供優惠價格採購所需原料，共同攜手對抗武漢肺炎疫情的蔓延。

外交部強調，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，在印太地區同享自由民主、法治人權等普世價值。自新冠肺炎疫情爆發以來，兩國一直維持密切合作，至盼早日終結疫情擴散，繼續深化雙邊全方位的夥伴關係與貿易產業往來。

有關台澳合作，經濟部也表示，澳方願意提供台灣購買100萬公升的酒精原料，可生產422萬瓶；而台方也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

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