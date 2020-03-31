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3代6口都靠她！愛妻4貼趕上學對撞亡　夫淚喊：還我一個家

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記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭26歲黃姓少婦30日騎車載3名小孩上學，途中卻與30歲的吳姓騎士相撞，兩名大人送醫宣告不治，3個孩子分別受到輕重傷，目前仍在治療當中。黃女的丈夫聽聞噩耗，急忙趕到醫院，等到的卻是令人心碎的消息，他事後在臉書PO文淚訴，「拖我老婆幹嘛，還我一個家」，字字句句都是對逝去妻子的不捨，讓親友相當心疼。

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲機車車頭嚴重毀損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，黃女30日上午7時30分載著3名子女趕著去上學，行經宜蘭壯圍鄉永美路1段與148巷農路路口時，不慎與趕上班的吳姓騎士相撞，5人當場彈飛，機車車頭幾乎撞到全毀，可見撞擊力道有多大。

當時黃女摔進附近的排水溝，因為左大腿骨折不斷喊著好痛，附近居民聽到求救聲，立即幫忙打電話叫救護車。然而，5人送醫急救後，由於吳男在獲救時已經沒有生命跡象，最終宣告不治，黃女則在搶救4小時候同樣不治，3名子女分別受到輕重傷，目前仍在治療當中。

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成4傷1命危。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲另一輛機車噴飛衝進田裡。

黃女的丈夫在上班期間得知妻兒出車禍，急忙趕到醫院探望，等來的卻是與愛妻天人永隔的悲劇，3名子女中還有兩人因為傷勢嚴重尚未脫離險境，無法接受只是經過一個早上就家庭破碎的他，一度在臉書悲憤PO文，淚訴「拖我老婆幹嘛，還我一個家」。

根據《自由時報》報導，黃女與丈夫在十幾歲時就結婚生子，年紀最小的兒子僅4歲，相當黏人，因為擔心把孩子留在家中會有危險，平時都會一起帶出門；此外，由於丈夫是家中的經濟支柱，3名子女平時靠婆婆、黃女照顧，如今她車禍離世，3代6口的經濟、照顧重任全落在丈夫肩上，讓親友十分心疼。

只是另一位騎士吳男也因此身亡，一場車禍導致兩家人天倫夢碎，雙方親友都很難過。至於車禍發生原因為何，警方初步研判，事發路段為鄉間小路，沒有設置交通號誌，兩人應該是沒有互相禮讓，才會導致憾事發生，更詳細的事發經過，則還需要進一步調查釐清。

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