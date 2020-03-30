26歲少婦4貼撞車！「彈飛水溝」骨折哀號…送醫4小時身亡

▲宜蘭壯圍鄉30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣壯圍鄉30日發生對撞意外，26歲的黃姓少婦騎車載小孩上學，經過鄉間小路時，與30歲的吳姓騎士相撞，5人當場噴飛。黃女、吳男分別跌落圳溝、田裡，送醫後宣告不治，其餘3名孩童則分別受到輕重傷，目前仍在救治中。

這起事件發生在30日上午7點30分左右，黃姓少婦當時騎著載著3名兒女要去上學，行經宜蘭壯圍鄉永美路1段與148巷農路路口時，不慎與30歲的吳姓騎士相撞，5人當場彈飛，機車車頭也撞得全毀，現場一片狼藉。

根據《自由時報》報導，黃女彈飛到附近的排水溝裡，左大腿骨折變形，躺在水溝中哀嚎「好痛」，吳男則彈飛到田中。車禍發生後，附近居民聽到聲音，立刻趕往現場協助，同時通報救護車。

▼一部機車彈飛到田裡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



救護車趕到現場，立刻將黃女、3名孩童送醫，同時尋找彈飛到田裡的吳男，不過，找到對方時，吳男已經失去生命跡象，送醫後仍不幸身亡。醫護人員緊急對黃女、3名孩童進行急救，但搶救了4小時，黃女仍宣告不治，其餘3名孩童仍在搶救當中。

由於車禍現場是鄉間小路，路口沒有交通號誌，警方初步研判，可能是兩人行經該路段，沒有互相禮讓，才會造成這起車禍。詳細案發原因為何，仍待警方進一步調查。

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