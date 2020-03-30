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「宜蘭勁好Top10」　鎖定國旅散客+線上購物宅經濟

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▲▼宜縣府抗疫情力拚國旅市場，「宜蘭勁好TOP10好食.好物.好所在」徵件開跑。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜縣府抗疫情力拚國旅市場，「宜蘭勁好TOP10好食.好物.好所在」徵件開跑。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情重創國內觀光產業，不僅外國遊客不能來，國旅團客也將近退光光，對觀光經濟造成重大的衝擊。宜縣府為展現各鄉鎮市在地產業特色，形塑宜蘭的觀光品牌形象，特辦理「宜蘭勁好Top10 好食.好物.好所在」活動，以吸引自由行的國旅散客及線上購物宅經濟。

「宜蘭勁好Top10 好食.好物.好所在」是即日起號召在地業者及民眾上網報名，激推宜蘭最具特色的美食與特產，將選出2020宜蘭十大好食&十大好物店家，由官方掛保證，讓遊客玩得開心、吃的安心、買的放心。疫情期間宜蘭各觀光業者也有完善的防疫措施，落實員工健康管理，量測體溫、勤洗手及消毒，邀請遊客到宜蘭遊玩、品嘗美食、採買伴手禮。

▲▼宜縣府抗疫情力拚國旅市場，「宜蘭勁好TOP10好食.好物.好所在」徵件開跑。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜縣府表示，宜蘭具有獨特的文化風情、特色風味美食、豐富的自然景觀及各式觀光工廠、休閒農場等觀光優勢，不僅資源獨特，富有12鄉鎮市在地特色的各式伴手禮亦受到大小朋友喜愛，無論是小農美食或是文創商品，著實代表著宜蘭源源生命力與活力，豐富世界旅人在大宜蘭的生活經驗。

據此，首度辦理宜蘭第一屆好食好物徵選活動，即日起至4月17日止，廣邀所有宜蘭在地業者參與報名，4月20至24日開放達人推薦（一律採線上報名），透過民眾票選及專家審查機制，遴選出富有宜蘭味的好食好物，協助整合縣內觀光資源推廣，力拚國旅市場，強化宜蘭印象。

這次活動徵選對象以宜蘭在地產業為主，只要公司、工廠、農場及攤商設籍在宜蘭，取得合法證明都能報名，總計選出50家優質人氣店家，入選產品更能獲縣府獨家推廣，讓在地好店在縣府行銷活動中持續推廣發熱，其獨家推廣包含以下:

1.辦理「十大好食與十大好物」甄選活動宣傳記者會，並結合宜蘭勁好玩官網及粉絲團等進行票選消息強力放送，增加活動曝光機會。

2.獲勝者受邀參加成果發表記者會，並頒聘十大好食、十大好物優勝獎牌。

3.邀請知名部落客及網紅宣傳行銷。

4.設計製作宜蘭十大好食&十大好物宣傳文宣。

5.於2020宜蘭縣政府大型活動辦理快閃美食市集活動。

6.於2020國內旅展設置宜蘭美食&伴手禮館。

7.縣府將購買獲選之十大好物為宜蘭致贈貴賓之專屬伴手禮。

8.未來國內外貴賓參訪團、旅行社踩線團，將優先安排至獲選之十大好食之店家。

30日活動記者會中，宜蘭縣農漁會及各大觀光產業公協會皆到場相挺動員招募，縣長林姿妙表示，徵選對象以宜蘭在地產業為主，只要公司、工廠、農場及攤商營業所在地設籍在宜蘭且取得相關合法證明都能報名，鼓勵業者踴躍參加，把最好的宜蘭美食伴手禮與全國民眾分享，帶動宜蘭觀光產業經濟效益。

更多活動相關資訊，請上「宜蘭勁好Top 10 好食‧好物‧好所在」活動專頁（http://www.yilantop10.com）或洽活動小組-興展創意數位有限公司02-23928599分機23高小姐聯繫。

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