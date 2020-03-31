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新北檢疫夫妻「在台0財產」！挨罰30萬拒繳飛中國　執行署一招強扣

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▲ 檢疫夫妻飛金門想小三通到廈門被阻。（圖／金門縣政府提供）

▲ 居家檢疫中的江姓夫妻飛金門想小三通到廈門被阻，遭開罰30萬沒繳竟從桃機飛出國。（圖／金門縣政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新北市江姓夫妻2月中居家檢疫期間竟到金門打算走小三通到中國大陸遭移民署官員攔阻，還嗆「沒病也給你們餓死」，引發社會撻伐。新北市共開罰30萬，不料江姓夫妻未繳罰款，19日竟從桃園機場搭機離境。行政執行署台中分署29日表示，江姓夫妻名下沒有財產，目前已查扣2人人壽保險並限制出境，未來回台若未繳罰款將不得再出國。

2月6日，一對年約5、60歲的江姓夫妻到金門打算藉由小三通前往中國大陸，移民署官員發現2人在2月2日從廈門返台，依規定必須居家檢疫14天，16日才解除，當場攔阻。江姓夫妻氣到當場大罵「媽的」、「你們要防疫，我們吃什麼？沒有病也給你們餓死了」。報導一出引起社會撻伐，他們居住地新北市衛生局也對2人各開罰15萬元。

豈知，江姓夫妻竟在19日跑到桃園機場搭飛機離境，新北市衛生局得知2人沒繳罰款就出國，加上2人戶籍設在台中市，3月16日將案件移送行政執行署台中分署執行。

台中分署表示，經查發現江姓夫妻名下沒有財產、存款、房屋及土地，生活重心應該在中國大陸。但2人有人壽保險，已先查扣，但保險公司尚未告知保險金額有多少。另外，2人因有逃逸之虞，已限制2人出境，如果返台後未繳清罰款，將不得再出境。

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