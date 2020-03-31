帶槍銀行搶匪誆要去掃墓　女運將「尿急保住一命」嚇罵夭壽

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中山區大直北安路板信商業銀行大直分行30日發生持搶搶劫案，當天早上在台北市捷運芝山站載到搶匪的女運將，因為中途尿急臨時在北投區中央北路四段某加油站停車，沒想到上完廁所回來車就不見了，後來才知道，原來自己的生財工具被搶匪當成犯案工具，忍不住大罵「夭壽」。

▲女運將的計程車在桃園被尋獲。（圖／翻攝畫面）

警方調查，歹徒30日早上8時20分在台北市捷運芝山站搭乘計程車，身上疑似帶著裝有槍枝的旅行包，上車之後表明要去新北市八里區龍源公墓掃墓，接著趁女運將上廁所時將車開走，隨後在上午10時40分前往板信銀行大直分行行搶，最後將計程車丟在桃園市龜山區復興二路文化二路口、大崗國中旁的停車格。

根據《自由時報》報導，女運將坦言，當時載到客人不知道對方是搶匪，還很高興接到長程客人，開到一半因為尿急，詢問能否在北投區中央北路四段某加油站上廁所，對方答應了，她才暫停在路邊，結果幾分鐘之後返回愛車不翼而飛，起初以為只是普通的偷車賊，哪知道警方一查竟然與銀行搶案有關，讓她忍不住大罵「夭壽」。

▲搶匪連開6槍搶銀行，一分鐘搜刮80多萬元現金。（圖／記者黃彥傑攝）

但警方進一步分析事發經過，推測搶匪原本應該是想在八里搶車，女運將中途跑去上廁所反而逃過一劫，畢竟搶匪搭車全程戴口罩，還會使用衛生紙包住手拉開車門把，避免留下指紋，犯案當下也有戴手套持槍，手法相當老練。

警方根據銀行監視器畫面追查，初步認定搶匪手持持類似M16或M4突擊步槍的長槍，一手拿著旅行袋，另一手持槍掃射，並一槍撂倒保全，再轟5槍掃射監視器，動作流程不僅囂張而且快狠準，現階段正在加強過濾有強盜、持槍類的治安顧慮人口，並展開擴大追查。