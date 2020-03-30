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怕被鍘？吳斯懷登門拜會江啟臣：我一定全力配合黨中央及黨團政策

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▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷近日爭議言論不斷，黨主席江啟臣表示將建立不分區立委評鑑機制，被解讀是劍指吳斯懷。吳斯懷30日拜訪江啟臣立法院辦公室，他表示，「自己堅定捍衛中華民國，全力配合黨中央及黨團的政策」，而國民黨也透過新聞稿指出，吳、江雙方都認為國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎，別讓原意被扭曲，減少被對手抹紅扣帽子的空間。

吳斯懷日前在書面質詢中稱「共軍繞台不算挑釁」，言論引發爭議。對此，江啟臣上週也表示，不分區立委被提名時都會簽署承諾書，其中明確提到，當選後個人言行舉止若損及黨形象，將依黨紀處分註銷被提名，

此外，江啟臣還表示將建立「立委考核評鑑辦法」作為不分區委員去留機制，與區域委員提名考核，被解讀劍指不分區立委吳斯懷與「Lulu媽」張育美。

由於吳斯懷與江啟臣的立法院辦公室剛好位在同一層樓，吳斯懷30日上午特別前往江啟臣辦公室拜會。吳斯懷在會後也於臉書發文表示，辦公室這麼近都還沒好好地拜訪一次，很開心能向資深立委請益，讓他這立院新生收穫滿滿，他一定更認真學習，努力做好立委，他也總結三大重點，包括「坦誠溝通」、「交換意見」、「全力配合」，強調「堅定捍衛中華民國，全力配合黨中央及黨團的政策。」

隨後，國民黨也透過新聞稿指出，江啟臣和吳斯懷雙方都認為，國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎，別讓原意被扭曲，減少被對手抹紅扣帽子的空間。江啟臣表示，國會現在是在野黨最重要的舞台，黨團和黨中央對所有委員的問政，都會主動給予幫忙和協助。

至於外界認為國民黨將建立立委的考評或考核制度是否有針對性，江啟臣則強調，這是要為國民黨建立制度，一起精進委員的問政品質，提升黨對執政者的監督力量，扭轉社會對國民黨的既定印象，未來吳斯懷若對於考核考評制度有任何的看法與建議，也都歡迎提出一起討論，而吳斯懷也認為建立制度的立意甚佳，對黨有利的都會關心和提出建議。

▼吳斯懷拜會江啟臣。（圖／翻攝自吳斯懷臉書）

▲▼吳斯懷拜會江啟臣。（圖／翻攝自吳斯懷臉書）

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