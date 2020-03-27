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國民黨團提案下修投票、參選門檻年齡　立院交付修憲委員會審查

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▲▼國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會 17歲蘇同學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會27日處理報告事項議程時，在朝野立委無異議下，一讀通過國民黨主席、立委江啟臣等人所提的「18歲選舉權，20歲被選舉權」憲法修正案，送交修憲委員會審查。

江啟臣於提案中指出，我國憲法第130條明定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權」，現行規定是民國36年公布施行，迄今超過70年未修正，顯未與世界接軌、與時俱進，與現今多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。

江啟臣說，我國已多次透過選舉選任 總統、立法委員與民選首長，已屬具備成熟民主制度之民主國家，且教育普及人民具備一 定之知識水準，又科技發達促使資訊快速流通，社會型態已有別過往，人民民主素養不可 同日而語，故對於公民選舉與被選舉權之年齡限制，實應下修已符社會狀況。

根據江啟臣提出之增修草案，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉之權；除本憲法及法律別有規定者外，年滿20歲者，有依法被選舉之權。

▲▼國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會 17歲蘇同學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會 17歲蘇同學。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團27日上午召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會，國民黨團總召林為洲表示，黨團所提修憲草案已完成連署，今天就會送案到立法院，修法內容為將公民權下修至18歲，參政權下修到20歲。

林為洲說，國民黨團會全力推動此案，也請求立法院長游錫堃盡速召集朝野協商，成立修憲委員會。

國民黨團書記長蔣萬安則表示，政治是生活的一部分，民主就是要擴大參與，因此這次提出修憲案，希望讓年輕人一起參與公共事務，大人不要嘴巴講講，要讓年輕人一起決定未來。

江啟臣表示，今年是國民黨在改革上很重要的一年，因為國民黨過去常被說不重視年輕人，和年輕人有很大距離，但現在透過立法，展現國民黨對年輕人的態度，希望藉由修法上的努力，來肯定年輕人也有這樣的能力。

隨後，立法院會在進行報告事項議程時，在朝野立委無異議下，全案順利一讀，並交付修憲委員會審查。

▲▼國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會 17歲蘇同學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「投票、參選門檻雙下修，國民黨挺你」記者會 17歲蘇同學。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，修憲委員會非隸屬於立法院常設委員會，依立法院修憲委員會組織規程，修憲案付委後成立修憲委員會，委員會成員為立委總額1/3再加上1人，並由各政黨院會席次比例分配。

此外，根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

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