吳斯懷粉絲團上線秒被FB認證　呱吉氣瘋了！曝5度遭「否定我的存在」悲劇

▲國民黨立委吳斯懷上任後爭議不斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

國民黨不分區立委吳斯懷上任後爭議不斷，黨中央火速切割，還要訂定立委考評機制，要他謹言慎行。日前網路上一度出現吳斯懷粉專，沒多久就消失，吳斯懷官方粉絲團27日已經正式上線，且馬上獲得臉書認證「藍勾勾」。這一幕看在台北市議員邱威傑（呱吉）眼裡很不開心，28日就氣得發文抱怨「我申請了5遍，FB還不給我！」

國民黨強力改革，總召林為洲喊出立委粉絲數要衝過5萬，日前網路上就出現一個吳斯懷的粉絲團，沒多就又消失，被笑是「火速被檢舉消失」、「最短命粉絲團」，吳斯懷辦公室25日就澄清，官方粉絲團根本還沒成立；2天後，正式宣布吳斯懷臉書粉絲團「立法委員 吳斯懷」正式上線。

▲吳斯懷官方臉書粉絲團正式上線。（圖／翻攝吳斯懷臉書）



▲台北市議員邱威傑氣炸：申請5次臉書都不認證。（圖／翻攝呱吉臉書）



吳斯懷透過臉書發表第一篇文章就喊，大家敲碗等待的粉專正式上線，過去幾天有熱心網友幫他辦，但別跑錯棚了，「正版吳斯懷底加啦！」一路以來，他聽見許多不同的聲音，有正面有負面，一定虛心接受，希望透過臉書平台，傾聽大家的意見，一起為台灣這塊土地奮鬥。

備受爭議的吳斯懷官方粉絲團火速開張，呱吉看得很不滿，28日氣得在臉書發文幹譙「吳斯懷剛開粉專就有藍勾勾，我申請了五遍，FB還不給我。」他說，過去曾申訴過一次，還附上自己的Wikipedia連結、YouTube頻道、媒體報導等多種證據，證明呱吉是一個實際存在的人物，仍遭臉書「否定我的存在」、「呱吉就是一個虛構的符號。」沒想到吳斯懷一開張就過關，「好啊Ｘ！」

呱吉發文引發近萬人按讚笑噴「誰叫你能力不夠當立委」、「蛤？你連吳斯懷都輸喔？」讓他無奈抱怨，當初本名這件事，連市長、市府員工遇到他都叫他呱吉，「忘記我本名的時候，本名真的重要嗎？」

事實上，吳斯懷從選舉到上任失言風波不斷，黨主席江啟臣連日重批，吳斯懷網路負面聲量遠高於正面，在民進黨和媒體的放大檢視嚇，他只要有一點點歪掉，就可能害把國民黨往歪掉的地方帶。黨中央28日更定調，將採取先輔導觀察，後續繼續有損黨聲譽的發言，就會由中央考紀會主動審議，祭出黨紀處分。