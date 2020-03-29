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國民黨「社會創新青年委員會」公開徵選　江啟臣：歡迎跟我一起來嘴國民黨

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▲▼國民黨徵選「社會創新青年委員會」委員。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲國民黨徵選「社會創新青年委員會」委員。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣競選時拋出「青年諮詢會議」，成立「社會創新青年委員會」，由主席親自主持建立溝通諮詢平台，創造國民黨與社會對話的空間。江啟臣29日於臉書宣布，委員會除了找來各界代表人物共同參與，也保留了5到10個推薦名額，公開徵選青年加入，歡迎大家一起參與國民黨的改造工程。

江啟臣29日在臉書發文表示，今天是329青年節，正好提醒大家一下，以前國民黨可是很年輕的。現在很多人想到國民黨，都跟長輩畫上等號，就算是百年政黨，還是要保持年輕的心態，必須了解年輕人想要什麼，希望國民黨做些什麼，「討厭國民黨嗎？先別太快做決定！與其討厭國民黨，不如一起改變國民黨。與其回家跟家裡長輩吵架，不如來國民黨找主席尬聊一番！」

江啟臣表示，他將延續主席選舉時提到的「青年諮詢會議」，成立「社會創新青年委員會」，由主席親自主持，建立溝通諮詢平台，並且定期召開會議，作為國民黨與社會溝通的觸媒，貼近青年世代關心議題，探索過去不曾接觸過的領域，作為國民黨長期創變的新能量，創造國民黨與社會對話的空間。

江啟臣表示，除了廣邀環境、教育、農業、數位新媒體、創新創業、科技、動保、體育、勞工、醫療、藝文美學等各界代表人物共同參與之外，也保留了5到10個推薦的名額，歡迎大家推薦自己，推薦別人，一起來參與國民黨的改造工程，「想要跟我一起改變國民黨，現在除了在網路上嘴，更可以來跟我尬聊一波，現約不囉唆！歡迎推薦你自己或是你身邊的朋友，我們將挑選適合的人選，來跟我一起來嘴國民黨。」

報名網址：https://chichen.org/ChangeAgent，報名日期：即日起至4月12日止。

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