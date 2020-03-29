南部友人曝「家族有公務員」地位就超高！網曝1點關鍵：薪水普遍太低了

▲許多人畢業後，會選擇考國考當公務員。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

畢業之後想要一個鐵飯碗，許多人選擇準備國考當公務員。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，說他有個朋友好像是嘉義或雲林人，「聽他說，他們家族只要有人考上公職，說是普考吧？在家族的地位變得非常高」。但因為考上公職在北部相對來說地位還好，讓他相當好奇「公務人員在南部是不是地位非常高？」

這位網友文中表示，他的朋友似乎是嘉義或雲林人，「聽他說，他們家族只要有人考上公職，說是普考吧……在家族的地位變得非常高，親戚都是以他為榮，他說的話很有力量。」這讓原PO相當好奇，「感覺對南部而言，考上公職就是光宗耀祖了，是嗎？但在北部相對來說，真的就是還好？有卦嗎？」

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看到貼文後，就有人留言表示認同，「南部考上就辦桌了」、「在南部屌打80%的人」、「上了就等退休……真ㄉ讚」、「神般的身份地位，在南部亮出公務員身份走路真的有風」、「我也認識幾個南部朋友……也恰好他們幾個真的認為當上公務員飛天～有的還期待自己孩子和自己一樣有出息（他出息的定義就是公教）。」

▲許多人都想要一份鐵飯碗工作。（示意圖／Pixabay）

大部分網友則認為南部確實是這樣，因為薪水真的普遍太低了，「普考也以實領不到3萬5，哪來的錯覺」、「因為在南部算高薪，在北部那薪水很窮」、「不是說國營高普考有多強，而是其他企業福利太廢了」、「因為南部公司薪水笑死人」、「還是那句老話，以前高中同學除了醫科or家裡有事業的，其他大多都北漂了，可見薪水多糞。」

另外還有人說，醫科的地位更高，「都還好而已，南部地位最高還是醫師」、「你當雄中南一中屏中都沒出過醫科是吧」、「醫師才是王道，真心不騙，窮人家考上醫師，很多有錢人父母願意把女兒嫁給窮醫師」、「哪裡不舉例、舉例嘉義，嘉義出一堆醫師，只考上公務員不可能光宗耀祖。」

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