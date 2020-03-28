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口罩2.0又進化了！他實測推「超貼心新功能」　網激讚許願：希望出家庭版

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▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲成功預購者要於3月28日-30日晚上8時內，以ATM轉帳、信用卡方式完成付款。（圖／記者陳涵茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩實名制2.0第二輪預購截止，總計173.4萬人完成登記，而且確定免抽籤啦！一名網友今天點開App繳費，赫然發現系統有3項小改變，不僅能使用信用卡付款，還能一次幫多人繳，相當貼心。

口罩實名制2.0第二輪預購在昨（27）日晚間8點已截止，3天下來共有173萬4153人完成預購程序，由於首輪口罩餘約400萬片，加上本次準備700萬片，所以並未超出預期供應數量，無須抽籤，大家從今天起就可以開始付款了。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，相較首輪預購，這回的口罩2.0更進化了。一名網友在PTT發文提到，「今天使用健保快易通付第二波口罩費用，發現居然可以用信用卡支付，而且可以增加其它人的身份證字號一起付費，所以我把我媽及我弟的加進去，然後一次性付費了。付費後馬上去查，也馬上顯示已繳費，果然是一次比一次好啊！

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲這次還可以用信用卡，多人一次性繳款。（圖／記者陳涵茵攝）

網友解釋，之前第一波預購口罩時，App只能ATM轉帳，還不能使用信用卡，無法多人一次性繳費，也沒立即顯示「已繳費」的功能，「這次信用卡繳費，是指直接在App上操作，而不是用健保卡連到emask網站再用信用卡！」

對此，許多鄉民也紛紛回應，「8點一到馬上就刷了，這次真的做得不錯」、「早上才發現+1，上周App還不能用信用卡付」、「優化超快的...讚」、「信用卡一次付全家人的~好用」、「剛剛試了真的可以用信用卡幫家人繳~很方便，不過早上已經轉帳好了，下次來刷卡」、「有在進步都是好事，上班族真心覺得感謝」。

另外，部分網友也忍不住許願，「下次改成預購馬上可以付款的話，就真的100分了」、「一直都有在進步，好方便，希望趕快有家庭版的，連預購也一次完成」。

 
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