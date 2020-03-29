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事情拖到下班做！「同事故意加班」氣死一票網友　過來人：害我被主管盯…

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▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說自己出社會後，遇到很多故意加班領加班費的同事。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

出社會之後，會發現各種讓人傻眼的現象，但自己又不能做什麼。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「身邊有同事故意加班嗎？」文中表示，這些人在正常的工作時間效率不高，明明事情沒有很多，但都拖到下班繼續做，想藉此賺加班費，「出社會多年，發現真的很多人這樣，大家身邊有同事故意加班嗎？」

這位網友文中指出，這種故意加班的人，在正常的工作時間內效率都不高，「事情明明沒很多卻都拖到下班繼續做，藉此賺加班費，明眼人都看的出是想賺加班費」，而且周一到周五加班還不夠，連周六都加班。原PO就說，但薪水又不是他發的，他也不能多說什麼，「效率好的人，都準時下班沒能賺加班費。」

請繼續往下閱讀...

最後他直嘆，自己出社會多年，發現真的很多人都這樣，忍不住好奇問其他人，身邊有沒有同事會故意加班。看到貼文後，許多人紛紛留言表示認同，「有哇，特地留下來吹冷氣／老公不想回家幫忙顧小孩／媳婦不想回婆家準備過年」、「有呀！前公司有個女同事，白天打瞌睡，晚上加班，她剛好坐在很隱密的位子，只要沒事做就是打瞌睡。」

▲上班，工作，資料，報表，公事，分析，商業，計算，統計，會計，財務。（圖／pixabay）

▲許多網友心有戚戚焉，說這種雷隊友很多。（示意圖／Pixabay）

還有網友一想到就氣，「有，效率超差然後一天到晚加班，搞得我在時間內拼命做完準時回家的人很閒都不用加班一樣」、「樓上，我就是這樣！結果被主管盯上，說加班加不夠……搞得明明當天工量已經做完，還要在那撐著不下班，很痛苦QQ」、「我有一個同事每天都提早來半小時，每次都寫加班，每天內容都寫整理、清潔，我看環境還是一堆灰塵啊！上次氣到跟主管反應主管說『早就知道了，各憑良心，你敢寫、領的不心虛我就給』，呵呵！」

也有人大嘆，「我做不完需要加班，都很怕被認為是故意的QQ」、「我們公司都不給加班的……加了也是沒錢拿」、「上班事情都不做，下班才裝忙裝認真加班，主管還以為全部門他最認真，跟這種人當同事很累，但悲哀的是台灣老闆跟主管就愛看這種加班的」、「上班摸魚非上班時間才加班裝忙的，根本已經放棄自己的人生，才會把自己的時間拿來這樣使用」、「很多工作是上班事情都做不完～加班老闆還不給加班費。」

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