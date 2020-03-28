馬照跑！香港賽馬改「閉門賽」　觀眾、馬主全都不准進場

▲香港賽馬也受疫情影響，將改成「閉門賽」。（圖／香港賽馬會）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港為了防止新冠肺炎疫情擴散，宣布從29日起禁止超過4人在公共場所集會，為了配合港府政策，香港賽馬會決定，沙田馬場29日的賽事如期舉行，但參賽馬匹的馬主，以及觀眾全都不得入場。

香港賽馬會27日晚間發聲明表示，馬會一直定不移地支持香港應對疫情所帶來前所未見的巨大挑戰，不只落實一系列預防措施，以保障員工及顧客在馬場及其他設施的安全，也一直積極支持及配合港府的各項有關公共衛生的倡議，已實施暫停全部場外投注處的服務以防止人群聚集，以及在現有安排下賽馬賽事僅限參賽馬匹的馬主進場。

▼香港特首林鄭月娥宣布禁止公眾聚集。（圖／香港政府）



香港賽馬會指出，港府27日公布一項有關禁止多於4人在公共地方聚集的新條例，將對本會的賽馬賽事造成重大影響，包括並不確定參賽馬匹的馬主能否繼續出席賽事，「在這情況下，可能要暫停舉行賽事，或者唯有在不容許顧客出席賽事的情況下繼續舉行賽事。因此，本會已即時聯絡相關政府部門尋求澄清，但並未得到所需的回應。」

香港賽馬會提到，鑑於新條例將於29日凌晨零時起生效，馬會決定在不容許包括參賽馬匹的馬主等任何顧客出席賽事的情況下，繼續如期舉行29日的賽事，「由於沙田馬場僅會作為本會馬房員工、持牌人士及賽馬傳媒的工作場所，本會認為在此安排下，賽事將全面符合新條例。」

香港賽馬會強調，他們明白參賽馬匹的馬主出席賽事並在馬匹亮相圈連同練馬師及騎師就每場賽事發出策騎指示，實屬賽事必不可少的主要部分，因此，為排除未來賽事安排的不明確因素，將繼續向政府尋求澄清，並再作進一步公布。

▼香港賽馬歷史超過百年。（圖／香港賽馬會）

