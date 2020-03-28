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淡水好樂迪配合防疫「縮短營業時間」　警查出入身分…抓到罰百萬

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▲▼淡水好樂迪因疫情關係，同意縮短營業時間。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水好樂迪因疫情關係，同意縮短營業時間。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為避免包廂式密閉空間娛樂場所成為防疫破口，繼三重同學匯同意歇業2週後，新北淡水警方針對轄内大型連鎖KTV進行防疫勸說，淡水好樂迪同意縮短營業時間，從原本的上午10點至隔日凌晨6點，縮減為平日14點至隔日6點，假日則為12點至6點，且嚴格實施進入前先量額溫及提供酒精洗手液等防疫措施。

淡水警方表示，淡水好樂迪經警方勸說後，願意配合防疫縮短營業時間，且實施人流管制，每間包廂容客量降低原訂容客量，規定消費者需戴口罩入內，若體溫達37.5度者則拒絕其入內消費；每間包廂使用完畢後及公共區域每小時均用酒精全面消毒，降低顧客群聚機會，避免疫情散佈，一旦發現違反規定者，將主動通報警方及主管機關處理，業者願全力配合政府防疫措施。

警方強調，目前為新冠肺炎疫情高峰期，全球武漢肺炎疫情持續升溫，KTV等娛樂場所因群聚接觸易引起群聚感染造成疫情傳播，感謝KTV業者響應防疫政策，配合暫時縮短營業時間等措施，共同為防疫把關，期間將加強使用警用小電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移由主管機關裁罰，也呼籲民眾不要違反相關居家防疫規定，四處趴趴走，否則最重將遭罰1百萬元，得不償失。

▼警方進行臨檢查驗顧客是否為居家檢疫者落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水好樂迪因疫情關係，同意縮短營業時間。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水好樂迪因疫情關係，同意縮短營業時間。（圖／記者陳豐德翻攝）

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