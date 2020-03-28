澳洲泥蟹價格慘跌6成多！　漁民：航班少無法保證新鮮度

▲澳洲泥蟹從1公斤60美元下跌至20美元 。（示意圖／達志影像）



實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲漁業受到新冠肺炎衝擊，價格大幅下跌再加上航班減少出貨受阻，導致漁民們面臨極大的挑戰。對此，澳洲海鮮產業（SIA）的首席執行官簡·洛弗爾（Jane Lovell）呼籲政府，在未來的6至12月內取消農業領域的所有費用，以維持產業的發展。

根據ABC報導，昆士蘭州中部漁民基思·哈里斯（Keith Harris）表示，他在開往雪梨的客運航班上放了200千克泥蟹，但隨著價格從1公斤60美元下跌至20美元，這可能是他短期內最後一次出貨。他還說，由於航空公司大幅度減少航班，無法保證能將新鮮的活泥蟹推向市場，許多的零售商也在苦苦掙扎。

據報導，他唯一想到的解決方案是在自家的前院擺攤，並在社群媒體上推廣，但就目前而言，海鮮並不在民眾採購的優先清單上。他補充說，政府需要做更多的工作來支持該州的漁民和初級生產者，到目前為止，像他這樣的運營商可以採取的唯一措施是，獲得州政府頒發的牌照的抵免額。

昆士蘭州約有1700個商業捕魚許可證，約有474個螃蟹許可證。據悉，幾位漁民在接受媒體採訪時，紛紛表示自己跟哈里斯持同樣的意見，因為航班的問題，他們無法作業，但也不願意直接販售給民眾，因為擔心自己感染風險提高。

洛弗爾也呼籲政府，在未來的6至12月內取消農業領域的所有費用，以維持產業的發展。對此，昆士蘭州農業產業發展和漁業部長馬克·弗納爾（Mark Furner）在一份聲明中說，州政府將繼續監測冠狀病毒的影響，並將與工業界一起提供支持。