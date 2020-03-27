愛店全關4歲女童崩潰大哭　媽安慰「可以吃我做的」反而哭更慘！

▲女童得知無法再吃外食的反應十分爆笑。（圖／翻攝自Facebook／Jo Charlton）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國當局下令關閉餐廳、酒吧等公共場所防疫，一名4歲女童因為發現想吃的店都吃不到了，以後只能乖乖吃媽媽做的飯，竟然悲傷到當場崩潰大哭，可愛的模樣全被媽媽拍了下來，在網路上意外爆紅，影片獲得305萬人點閱。

居住在埃塞克斯郡(Essex)切爾姆斯福德(Chelmsford)的4歲女童蕾拉瑞(Layla-Rae Charlton)，近來被媽媽喬安(Joanne)告知，「肯德基關了、麥當勞也關了」，她一聽就難過地邊哭邊問，「中國餐廳關了嗎？」結果得知也關閉的訊息又再度崩潰，後來不死心追問，「還有外賣嗎？」卻得到對方回答，「全部都關了，你最近只能吃媽媽做的餅乾了」，但是這完全沒有安慰到她，最後反而哭得更厲害。

影片曝光後在網路上獲得上萬網友共鳴，甚至還引起外送平台Deliveroo注意，特別幫蕾拉瑞訂購必勝客披薩以及冰淇淋送貨，總算滿足她想要吃外食的心願。喬安表示，因為她時常對女兒說，「我們要去享用最後一頓麥當勞了」，覺得應該要讓對方知道背後原因，而對於外界批評不應該讓小孩吃這麼多外食的聲浪，她反駁，「蕾拉瑞只是想要餐點附贈的玩具」，保證沒有讓小孩只吃外賣，對方只是把它視為一種享受而已。

►偷偷分享少女秘密！

