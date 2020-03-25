網紅瘋挑戰「舌舔公廁馬桶」　噁男8秒狂舔3次...結果確診了！

▲舔完馬桶後，網紅表示他確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，國外網紅突然吹起「挑戰舔公共廁所」的奇怪流行，除了有正妹網紅在鏡頭前舌舔飛機馬桶，現在又有一名男網紅拍攝8秒狂舔馬桶3次的噁心影片，爆紅後卻傳出他自稱感染新冠肺炎，虛弱躺在床上的畫面，再度引發網友熱議。

這股歪風最早是從美國22歲女網紅路易斯(Ava Louise)發起，日前她在抖音上拍攝名為「新冠肺炎挑戰」(Coronavirus Challenge)的影片，影片觀看人次超過30萬人，雖然引來批評但也有許多人仿效。身為YouTuber的男子LARZ，21日也在推特上拍攝類似影片，他走入公廁後便蹲在馬桶旁，用舌頭連續狂舔多下，說自己也要挑戰新冠病毒。

LARZ的影片最後獲得超過500萬人次觀看，噁心行為讓許多網友大罵，「這些人為了紅，什麼事情都做得出來」、「點閱數真的會讓人生病」。LARZ 22日又在推特上傳新影片，裡面中他疑似躺在病床上，虛弱表示自己得了新冠肺炎，檢查結果是陽性，不過無法博得網友同情，許多人嘲笑「活該」、「這不就是你想要的嗎」，由於他目前已關閉推特帳號，相關影片也已經下架，暫時無法得知他是否真的確診以及後續相關情況。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。