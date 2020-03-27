澳洲總理宣布：入境澳洲全員「飯店隔離14天」違者嚴懲！

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）27日透過全國演說表示，所有入境澳洲的人必須待在飯店內自我隔離14天，自當地28日深夜啟動，違者將被嚴懲。在澳洲禁止所有非澳洲公民、永久居民入境之際，此一規定也意味著，澳洲公民返國的隔離措施，將自居家隔離轉移至飯店隔離，國防部隊也將會派員協助推動此一政策。

莫里森提到，「各省、各地區將針對自機場抵達的旅客進行為期2周的強制自我隔離，住所將安排在飯店及其他住宿設施」，澳洲公民也要接受此一措施，在經過14天的隔離後才能返家，「如果他們的家是在南澳、伯斯等地方，但從墨爾本返國，那他們就要在墨爾本接受隔離。」

事實上，澳洲早就啟動全國性限制措施，包括教堂、賭場、俱樂部、酒館等場所全面關閉，現階段也已經限制非澳洲公民及永久居民入境澳洲，而歸國的澳洲公民必須自我隔離14天。但如今根據莫里森的最新政策，澳籍人士自海外返國的人必須在飯店內隔離。

▲▼ 雪梨街道人煙稀少。（圖／路透）

澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）坦言，政府目前最擔心的事情就是社區傳播，「這也是拉開社交距離的重要原因，而且此一措施必須是長期的，好幾個月的那種。我們必須採取具持續性的措施，讓每位人民能無時無刻遵守，盡可能待在家工作，只有買生活必需品才要外出。確實執行拉開社交距離、手部清潔和咳嗽禮儀。」

根據澳洲衛生部網站27日最新統計，澳洲境內有2985例確診，13人死亡，目前以新南威爾斯省的疫情最為慘重，共計1405人染疫。莫里森指出，全國近3000個確診病例當中，多達三分之二的患者是自海外歸國的人。

至於停課一事，莫里森提到，聯邦政府不會做出任何關於停課的決定，將由各省、地方政府依據學校日程來安排相關事宜。