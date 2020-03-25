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白目情侶掃光肉架裝滿2購物車　囂張嗆「讓大家買不到」收死亡威脅！

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記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，加拿大一對情侶為了防疫竟然掃光超市肉架，結帳時還囂張表示，「全被我拿光啦，要讓其他人都買不到」，自私行徑令人髮指，結果現在傳出收到死亡威脅，嚇得他出面道歉並且要捐款給當地慈善組織。

居住在卑詩省(British Columbia) 湖泊鄉(Lake County)的男子馬科特(Dan Marcotte)，日前和女友到當地超市購物時，被人拍到掃光肉架上所有貨品，最後推著2個裝滿貨物購物車結帳的誇張畫面。

目擊者伯恩(Taylor Born)表示，這對情侶不但掃光物資，還擅自插隊攔截別人要拿的物品，「他們向店內所有人吹噓，『東西全被掃光了』，嘲笑那些沒搶到的人，希望他們能為此付出代價！超市店員看起來和我們一樣錯愕，社會竟然變成這樣太令人震驚了」。

身為搬家公司老闆的馬科特近來為自己的惡行道歉，他表示，「所有人都知道我是誰，我還接到死亡威脅，怕得都不敢接電話，店裡生意也受影響，自己的母親也以我為恥」，為了平息眾怒他決定捐美元1,000元（約台幣3萬多元）給當地食物救濟站。

馬科特仍忍不住反駁，自己和女友以前就喜歡去超市買一大堆東西，「如果這是發生在2個月前，根本就沒有人會說話，我們因為裝滿2個購物車就被大家推到十字架上審判，我們的認知或許沒跟上時代，但沒有要嘲笑大家的意思」。事發超市後來已公布新政策，將限制顧客購買物品的數量。

▼加拿大超市也出現物資被搶購一空的景象。（圖／路透社）

▲▼加拿大,多倫多,超市,新冠肺炎。（圖／路透社）

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