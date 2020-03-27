忙防疫拚紓困！蘇貞昌等質詢不浪費時間　與部會首長「比手畫腳」





▲蘇貞昌在座位上與經濟部長沈榮津交談許久。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣防疫表現備受世界肯定，官員們沒日沒夜的拼命工作也讓不少網友直呼好感動。行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等除了忙著防疫，每星期二跟五還要到立法院接受立委質詢，上次陳時中被目擊疲累摀臉，讓網友大喊心疼，這次則是蘇貞昌在等上台時，忙著和部會首長比手畫腳溝通。

蘇貞昌每星期二及五都要到立法院接受立委質詢。他27日早上八點50到場，接受完媒體採訪後隨即進入議場，等待上台質詢，在台下等待時，不時與一旁的官員比手畫腳溝通。

蘇貞昌先是在座位上和經濟部長沈榮津交頭接耳，兩人交談許久；接著，蘇貞昌在與一旁的行政院秘書長李孟諺低聲交談；最後，他與隔了一個座位的農委會主委陳吉仲對話，還比出大大手勢方便溝通。蘇貞昌「衝衝衝」個性表露無遺，等待質詢時間也不願浪費，抓緊時機與部會首長討論防疫與紓困振興工作。

陳時中20日一早出席立院備詢時也被目擊到數度「摀臉閉目」，似乎相當疲倦，為防疫忙到沒時間休息的「鋼鐵部長」讓不少網友相當心疼。

▼蘇貞昌跟秘書長李孟諺耳語許久。（圖／記者屠惠剛攝）

▼蘇貞昌大手勢與農委會主委陳吉仲交談。（圖／記者屠惠剛攝）