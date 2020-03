「第一排乘客」疑似感染新冠病毒　印度機師緊急跳窗下機！

▲AirAsia傳機上有疑似感染病毒的乘客。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,全球確診人數已逼近40萬人,印度近來傳出,一架從浦那(Pune)飛往德里的班機上,機師因為聽說有乘客疑似罹患新冠肺炎,竟然恐慌到當場跳窗逃出,誇張行徑還被人拍了下來,在網路上被瘋傳,幸好最後只是虛驚一場。

這起事件20日發生在德里的英迪拉·甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport),亞洲航空(AirAsia)從浦那飛往德里的I5 732航班上,因為傳出疑似罹患新冠肺炎的乘客就坐在第一排,機師竟然被拍到當場從窗戶下機的景象。影像中可看到,只見一名機師翻出窗戶後,沒多久又出現另外一名機師,先將行李遞出窗外後也跟著下機。

亞洲航空發言人表示,由於傳出機上有乘客疑似感染新冠病毒,為了安全起見,飛機降落在比較偏遠的海灣,讓該名乘客從前門下機,其他乘客則從後門下機,考量到機師位置與疑似感染者所坐的位子較近,所以選擇從次要出口下機,幸好後來乘客的檢查結果為陰性,整架飛機也已做了徹底清潔與消毒。

#WATCH: Pilots of Air Asia Pune to Delhi flight step out of the flight through rear gate after passengers possibly infected with #Covid19 sat in Row 1 of the flight. The passengers were later tested negative. (March 20) https://t.co/ot46QKZPSb pic.twitter.com/xnsvTeLd24