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交通部硬起來！4/1起全面禁發燒客搭雙鐵等大眾運輸　也不能進郵局

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲清明連假防疫，交通部要求交通各場站包含台鐵、高鐵等，全面量測體溫，發燒就拒載。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為期4天的清明連假即將到來，預期各地將出現出遊、掃墓人潮，由於新冠肺炎（COVlD-19）疫情日益嚴峻，為降低連假交通人潮可能的防疫風險，交通部長林佳龍日前親自聽取各單位清明假期防疫及疏運計畫報告，做成多項指示。

除鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸儘可能配戴口罩外，並要求各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施，只要連續量測2次額溫均達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲高鐵台北、桃園、台中、台南及左營站等5個高鐵主要車站，有設計紅外線體溫測溫儀。（圖／高鐵提供）

另外，台鐵於清明連假期間暫不提供長途列車站票，林佳龍也指示各單位必須加強防疫物資整備，以有效落實防疫工作，相關防疫措施並於今（26）日中央疫情指揮中心第18次會議提案獲指揮官同意實施，將如期落實執行。

交通部表示，為全力降低清明連假交通人潮可能帶來的防疫風險，該部所屬陸海空運及觀光等單位莫不嚴陣以待，提出多項強化防疫措施，在陸運及觀光方面，包括高鐵於清明疏運期間實施全車對號座，各車站消毒頻率由現行每4小時一次提升為每2小時一次。

▲▼台鐵,普悠瑪,火車,消毒,口罩,車廂。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵於清明連假期間暫不提供長途列車站票。（圖／記者李宜秦攝）

台北、桃園、台中、台南及左營站等5個高鐵主要車站，以及台鐵基隆等22個大型車站將在清明連假前完成紅外線體溫測溫儀的裝設。台鐵並完成84名防疫天使的招募，將協助旅客體溫量測作業，高速公路各服務區服務大廳也將自4月1日起全面量測體溫。

機場防疫車隊已與各服務區建立通報機制，如有進入服務區如廁需求，各服務區將派員引導至指定停車區域，離開後隨即進行消毒作業。

觀光部分，也將於各遊樂園區入口及相關服務空間量測旅客額溫，封閉活動空間則暫時關停用，或請遊客配戴口罩並配合人數管控始得進入。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲若旅客體溫過高，將被拒絕登機。（圖／記者黃克翔攝）

在海空運方面，除各海運國內客運航線已全面實施乘客體溫量測外，並將依航班密集程度加強清潔消毒，空運部分，全國各機場將自4月1日起實施國內、國際航線均於旅客進入安檢線前量測體溫，桃園機場部分並將於第一、二航廈入口處即以紅外線測溫儀量測進入航廈人員之體溫，如有體溫過高情形，將透過衛生單位協處，並拒絕旅客登機。

交通部呼籲，最近二周為我國新冠肺炎疫情發展的關鍵期，因應清明連假交通人潮，請民眾於搭乘大眾運輸時儘可能配戴口罩，作好自我防護，並請配合各交通場站及大眾運輸工具量測體溫措施，共同為防疫工作盡一份心力，相信在國人的配合下，當能渡過一個美好的清明連假，也讓國內疫情得到有效控制。

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