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G20視訊峰會！習近平：中國將加大力度供應防疫物資、原料藥

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▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國家主席習近平今（26）日晚間，在北京與20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會連線視訊時指出，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，中方願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助，最後呼籲G20成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

據新華社報導，隨著疫情蔓延全球，習近平認為，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。「病毒無國界，疫情是我們的共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。中方已經建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。」

他強調，中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。二十國集團應加強疫情防控資訊共享，推廣全面系統有效的防控指南，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議。中國將同各國一道，加大對相關國際和地區組織的支持力度。

「中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。」習近平表示，中國繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場準入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

「疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退。」習近平指出，要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。他同時呼籲G20集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

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