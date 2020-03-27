　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病毒不尋常！張上淳曝「罕見觀察」已有抗體仍排病毒　網憂：沒完沒了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者邱茀濱／綜合報導

新冠病毒狡猾的特性，搞得不少專家頭疼。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（26）日指出，臨床觀察顯示，很少有病毒能在體內維持這麼長的時間，加上病患體內出現抗體了，呼吸道卻仍繼續排病毒，真的不太尋常。消息一出，不少網友擔憂表示「意思是就算好了還是有傳染力嗎」、「這病毒真的無法無天了」。

從確診病例來分析，患者從發病到第一套檢體轉陰為3到49天，中位數是19.5天，到第二套或第三套檢體轉陰則是8到53天。張上淳表示，在這麼長的陰轉過程中，大部分病人情況都非常良好，甚至有些人是完全無症狀，只是因為病毒存在呼吸道裡，需要長時間把病毒清除乾淨，才會造成出院數這麼低的現象。

張上淳解釋，根據臨床觀察，不只發現病毒可在體內維持很久，甚至出現病人已經出現了抗體，但呼吸道持續排病毒，真的不太尋常，但不管怎樣，為了安全起見，還是希望連續三採陰性，才會解除隔離，這也是現在最安全的做法。

請繼續往下閱讀...

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲張上淳。（圖／記者李毓康攝）

他補充，病患到後期時病毒量很低，但是否還有傳染之虞「我們還沒有足夠證據」，但針對這類病患，也可以考慮到轉到非負壓隔離病房單人房治療也ok，只要照顧者適當防護即可。張上淳指出，萬一病人更多，現在也有醫院準備很多專責病房，日後可能可以收治已經治療到某程度，等著採檢結果、準備解除隔離的病人。

消息一出，不少網友擔憂表示「痊癒出院了，依然是帶原者??是這意思嗎?」、「這樣痊癒者是否還會帶病毒」、「絕對會再大爆發！這病毒不是普通的病毒」、「沒看過這種的」、「這病毒超Ｘ北」。

另外，也有人認為「超像生化武器」、「這不是生化武器，什麼才是生化武器」、「不愧是人工合成的高效病毒」、「這病毒真的很黑科技」、「要嘛有疫苗要嘛得病免疫，不然這病沒完沒了不會消失」、「真的完全符合生化武器要求：感染率高，病程長，有致命性但不算太高，還能長久帶原，有夠毒」。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_張上淳。（圖／記者張榮恩攝）

▲張上淳認為新冠病毒真的不太尋常。（圖／記者張榮恩攝）

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／中國封境了！宣布暫停常規簽證入境
快訊／BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導　加入台灣外交部回應
快訊／日職淪陷！「阪神強投」藤浪晉太郎確診　失去嗅覺
下面癢炸！男受不了衝診所　一脫褲子…醫師超興奮：這隻好可愛
4/1起發燒客「禁搭雙鐵、大眾運輸工具」　也不能進郵局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒不尋常！張上淳曝「罕見觀察」已有抗體仍排病毒　網憂：沒完沒了

張上淳解析國內新冠肺炎病例樣態　境外移入重症「住院後很快惡化」

口罩2.0第二輪預購兩天「銷量破160萬份」　超越首波總量

交通部硬起來！4/1起全面禁發燒客搭雙鐵等大眾運輸　也不能進郵局

前晚還在想稿子！前記者、屏東作家郭漢辰過世　享年56歲

英情侶怨台灣檢疫所「像監獄」！花蓮衛生局錯愕回應　內部照曝光讓網全怒了

政府「觀光紓困2.0版」救14萬人！雄獅旅遊發函：有感

影／抓到義大利「0號病人」！陳時中嘆「追溯來源為時已晚」：幫助也不大

南投紫微宮帝爺誕辰廟慶　防疫不聚眾！縣長立委贈匾祝賀

影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

《青春有你2》主題曲舞台公布 C位劉雨昕穿褲裝...帥炸！！

被問逆時中亡？柯、侯互推麥　大笑：我們都擁護中央政府

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

病毒不尋常！張上淳曝「罕見觀察」已有抗體仍排病毒　網憂：沒完沒了

張上淳解析國內新冠肺炎病例樣態　境外移入重症「住院後很快惡化」

口罩2.0第二輪預購兩天「銷量破160萬份」　超越首波總量

交通部硬起來！4/1起全面禁發燒客搭雙鐵等大眾運輸　也不能進郵局

前晚還在想稿子！前記者、屏東作家郭漢辰過世　享年56歲

英情侶怨台灣檢疫所「像監獄」！花蓮衛生局錯愕回應　內部照曝光讓網全怒了

政府「觀光紓困2.0版」救14萬人！雄獅旅遊發函：有感

影／抓到義大利「0號病人」！陳時中嘆「追溯來源為時已晚」：幫助也不大

南投紫微宮帝爺誕辰廟慶　防疫不聚眾！縣長立委贈匾祝賀

影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

帶出場後「半夜被趕走」　男子氣炸報警：我嫖妓！　下場糗了

美路克空軍基地爆3人確診　台灣多位F-16飛行員受訓中

李㼈17歲女兒高顏值曝光！　長大海選出道「全家老爸最後一個知道」

英情侶不爽台隔離所像監獄！　宅神開譙「想當乞丐還挑」嗆爆

快訊／印度宣布：停飛「全部國際航班」　解禁時間曝光

快訊／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1淺層地震

劉真10年前《康熙》同框2綜藝咖…甜笑畫面成絕響！　網一看「3人現況」淚崩

不斷更新／全美7州進入「災難狀態」　川普已批准紐澤西發布公告

StussyＸNike燒到連「鞋王」也受不了！質感米色藏滿滿細節

疫情期間如何進行安全性行為？「傳教士體位」母湯哦！

新竹84歲翁駕車「Z字型倒退嚕」　撞倒一整排機車！女騎士慘死

生活熱門新聞

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

「果凍牌口罩」10產線威炸　網：比本業還賺

外媒批台灣機場防疫漏洞百出

250元包三餐！莊人祥回擊英國情侶

檢疫所像監獄　花蓮衛生局回應了

交部硬起來！4月起發燒禁搭大眾運輸

明晚起變天！雨最多時間、地點曝

獨／金芭黎台商收治負壓病房2個月現況曝！

張上淳曝「病毒不尋常」！網擔憂

口罩2.0放領順爆！他一取卻發現「小缺點」

張上淳解析國內病例樣態　境外移入重症「住院後很快惡化」

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

確診數比台灣少！越南超強防疫關鍵曝

更多熱門

相關新聞

即／印度宣布：停飛全部國際航班

即／印度宣布：停飛全部國際航班

印度民航局宣布，由於新冠肺炎日益嚴重且已進入「鎖國」狀態，停飛所有進出印度的國際航班至4月14日上午6時30分（格林威治時間），國際貨運則不受規定影響。

更／川普批准紐澤西進入「災難狀態」

更／川普批准紐澤西進入「災難狀態」

御姊愛憂美國治安　感嘆：台灣人要惜福

御姊愛憂美國治安　感嘆：台灣人要惜福

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

返台包機遭指太貴　海基會澄清

返台包機遭指太貴　海基會澄清

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19張上淳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

22歲女警染疫…發病前一直在工作！

新冠病毒攻擊睪丸！武漢醫院回應

男衝診所狂喊下面爆癢　醫抓到陰蝨

「果凍牌口罩」10產線威炸　網：比本業還賺

劉真入夢「就像以前一樣」20年閨蜜楊麗菁哭癱靈堂

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

辛龍消失3天首度發文了！

電影看一半被偷親　結果交往了

威秀影城確定販售「梅花座」

金鍾國讚台式牛排：比美國還好吃

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面