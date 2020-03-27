病毒不尋常！張上淳曝「罕見觀察」已有抗體仍排病毒　網憂：沒完沒了

記者邱茀濱／綜合報導

新冠病毒狡猾的特性，搞得不少專家頭疼。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（26）日指出，臨床觀察顯示，很少有病毒能在體內維持這麼長的時間，加上病患體內出現抗體了，呼吸道卻仍繼續排病毒，真的不太尋常。消息一出，不少網友擔憂表示「意思是就算好了還是有傳染力嗎」、「這病毒真的無法無天了」。

從確診病例來分析，患者從發病到第一套檢體轉陰為3到49天，中位數是19.5天，到第二套或第三套檢體轉陰則是8到53天。張上淳表示，在這麼長的陰轉過程中，大部分病人情況都非常良好，甚至有些人是完全無症狀，只是因為病毒存在呼吸道裡，需要長時間把病毒清除乾淨，才會造成出院數這麼低的現象。

張上淳解釋，根據臨床觀察，不只發現病毒可在體內維持很久，甚至出現病人已經出現了抗體，但呼吸道持續排病毒，真的不太尋常，但不管怎樣，為了安全起見，還是希望連續三採陰性，才會解除隔離，這也是現在最安全的做法。

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▲張上淳。（圖／記者李毓康攝）



他補充，病患到後期時病毒量很低，但是否還有傳染之虞「我們還沒有足夠證據」，但針對這類病患，也可以考慮到轉到非負壓隔離病房單人房治療也ok，只要照顧者適當防護即可。張上淳指出，萬一病人更多，現在也有醫院準備很多專責病房，日後可能可以收治已經治療到某程度，等著採檢結果、準備解除隔離的病人。

消息一出，不少網友擔憂表示「痊癒出院了，依然是帶原者??是這意思嗎?」、「這樣痊癒者是否還會帶病毒」、「絕對會再大爆發！這病毒不是普通的病毒」、「沒看過這種的」、「這病毒超Ｘ北」。

另外，也有人認為「超像生化武器」、「這不是生化武器，什麼才是生化武器」、「不愧是人工合成的高效病毒」、「這病毒真的很黑科技」、「要嘛有疫苗要嘛得病免疫，不然這病沒完沒了不會消失」、「真的完全符合生化武器要求：感染率高，病程長，有致命性但不算太高，還能長久帶原，有夠毒」。

▲張上淳認為新冠病毒真的不太尋常。（圖／記者張榮恩攝）



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