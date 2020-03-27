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3外國人來台轉機悲劇！進不來→回不去→禁轉機　慘卡桃園機場…恐困到4/7

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲3名外國人被紐西蘭航空誤送到台灣，「無法轉機」困在桃園機場，宛如上演真實版《航站情緣》。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣日前已禁止所有外國人入境、禁止任何旅客轉機，不料紐西蘭航空人員沒有弄清楚狀況，26日仍將1名英國人、2名日本人載到台灣轉機，結果辦理手續時被禁止入境，依規定還要原機遣回出發地，悲劇的是由於紐西蘭已經鎖國，導致3人只能困在轉機櫃台，宛如上演真實版《航站情緣》。

為避免新冠肺炎疫情進一步擴散，中央流行疫情指揮中心日前相繼宣布，禁止所有外國人入境、禁止任何旅客轉機，減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險，不料在台灣政府發布公告並執行後，紐西蘭航空有一架航班26日下午抵達桃園機場時，誤讓1名英籍、2名日籍旅客來台轉機到上海及日本。

請繼續往下閱讀...

紐航事後承認，事件是他們的地勤人員作業疏失導致，願意接受任何罰款或懲罰，但由於紐西蘭政府已經宣布鎖國，禁止所有非紐西蘭公民及非居民入境，而3名旅客均沒有紐西蘭居留權，因此無法讓3人原機回到奧克蘭機場，希望台灣政府能夠基於人道主義，讓3名旅客在「管制下」轉機前往目的地。

移民署表示，如何處理將等待指揮中心指示，疾管署目前則決定，依據現行規定處理，原機遣返回出發地。3人得知無法轉機後也相當錯愕，截至26日晚間仍待在轉機櫃檯旁的休息區內，未來是否有其他方案，就看指揮中心如何決定，若始終沒有解套方法，他們就只能等到4月7日，機場解禁後才能繼續行程。

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