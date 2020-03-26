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疫情衝擊桃捷運量腰斬　清明後「直達車減班」、普通車維持正常

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記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，桃園機場旅客少了近9成連帶也影響桃園捷運旅客運量，桃園市長鄭文燦26日表示，基於桃捷運量少了5成，主要搭載入境旅客的直達車從清明節後將減班，但尖峰時段維持正常，其餘時段則改為每30分鐘一班，普通車則維持不變正常營運。

▲因新冠肺炎疫情衝擊，桃園機場旅客人數驟減使得桃捷運量腰斬，桃園市長鄭文燦26日表示，清明節後直達車減班，普通車則維持正常勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因新冠肺炎疫情衝擊，桃園機場旅客人數驟減使得桃捷運量腰斬，桃園市長鄭文燦26日表示，清明節後直達車減班，普通車則維持正常勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府26日上午舉行防疫專案會議，其中桃捷公司因受疫情影響，桃園機場單日出入境人數已跌破萬人，連帶影響機場聯外大眾運輸運量，桃園機捷整體搭乘人數少了5成，主要搭載出入境旅客的直達車，營運量更萎縮至6至8成之多，桃捷公司規劃「直達車減班」，除尖峰時段維持不變，其餘時段從原來15分鐘一班改為30分鐘一班，預計清明連假後實施到6月14日，總計70天將減少4390趟次，期間則視疫情變化採滾動式調整，至於普通車則維持不變。

鄭文燦指出，機捷新的班表完成後就會調整，直達車串聯桃園機場，旅客人數少了對營收影響很大，直達車雖然是營收主力，但跑空車是沒有意義的，桃捷公司決定減班，等疫情過後再恢復正常；至於機場巴士、相關對外交通等也相對減班是同樣道理，桃園機捷減班計畫會視疫情狀況做彈性調整。

▲因新冠肺炎疫情衝擊，桃捷運量幾乎腰斬，圖為離峰時期車廂內幾乎僅個位數旅客。（圖／記者沈繼昌攝）

▲因新冠肺炎疫情衝擊，桃捷運量幾乎腰斬，圖為離峰時期車廂內幾乎僅個位數旅客。（圖／記者沈繼昌攝）

桃捷公司說，防疫期間對機捷影響最大的是來自桃園機場旅客，通勤旅客變化不大，從一整天各時段的旅客量來看，直達車平均運量減少約6到8成，減班確實有其必要性，在不影響尖峰時間通勤旅客搭車需求，直達車平日上午6時到9時、下午5時到7時，維持15分鐘一班車，南延列車仍維持，平日上午9時到下午5時、晚上7時到10時則改長為30分鐘一班，南延列車仍維持，但末班車提前到晚上10時收車。

假日部分，早上6時到晚上10時為全天候30分鐘一班，南延列車照常，末班車同樣提前到晚上10時收車，至於肩負通勤任務的普通車則維持不變，平假日均維持15分鐘一班。

桃捷公司強調，經公司通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運量能，但防疫工作不會打折，調整直達車班距後，將加強車輛維修以及車廂清潔消毒，提供旅客更安心、安全的乘車服務；未來也將視疫情發展，持續評估旅客需求做滾動式調整，一旦疫情趨緩，將恢復原列車班表。

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