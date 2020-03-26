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桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

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▲桃檢偵辦高齡87歲榮民游貴湘涉嫌恐嚇立法院長游錫堃案，26日偵結依恐嚇罪嫌起訴，圖為游在臉書上公布本月6日出庭傳票與郵局匯票。（圖／翻攝自游姓榮民臉書）

▲桃檢偵辦高齡87歲榮民游貴湘涉嫌恐嚇立法院長游錫堃案，26日偵結依恐嚇罪嫌起訴，圖為游在臉書上公布本月6日出庭傳票與郵局匯票。（圖／翻攝自游貴湘臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡87歲老榮民游貴湘不滿立法院長游錫堃倡議台美建交，私下寄出「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，還附上郵政匯票2萬元要他離開台灣，涉嫌恐嚇；桃檢於本月6日傳喚游到案說明，儘管游否認有恐嚇意圖，檢方審酌信件內容已使聽聞者心生畏懼，26日偵結依恐嚇罪嫌將游提請公訴。

桃檢指出，立法院長游錫堃於今年2月19日、3月2日陸續收到署名「游貴湘」寄送之恐嚇信件，經警政署刑事警察局循線查獲為87歲的游貴湘所為，移送桃檢偵辦，檢方審酌恐嚇信件內容包括「…曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為再啟台海戰爭的台奸，日前又力促美台復交，故意踐踏美國對華三公報…或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷..」信件還附上郵政匯票2萬元，請轉交游錫堃購買及時離台機票，以正本寄送總統府委請蔡英文總統轉交。

▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘本月6日至桃檢出庭，拔菜總部人員到場聲援。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘本月6日至桃檢出庭，拔菜總部人員到場聲援。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢調查，游寄出該信件後，2月18日就將內容、匯票等資料貼在個人臉書上，立法院長辦公室人員19日收到後立即轉知游錫堃，總統府事後退件，游再將退回郵政匯票於27日再寄給游錫堃，游院長擔心家人安危而心生畏懼。

檢方偵訊游貴湘時，游坦承不滿游院長倡議臺美建交等言論才寄送信件，但否認有恐嚇之意，辯稱僅是要提醒游院長趕快離開台灣，並沒有要恐嚇意思，然檢察官審酌信件內容「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」等文字，客觀上已足使聽聞者感受到將來惡害而心生畏懼，足認游已涉犯刑法第305條之恐嚇罪嫌。

檢方審酌游已年滿80歲，請法官依刑法第18條第3項規定得減輕其刑，游寄送給游院長之2萬元郵政匯票，雖經立法院退還，游事後已向郵局兌領完畢而未扣案，但郵政匯票為游涉犯恐嚇罪所用之物，檢方請法院依法宣告沒收並追徵其價額，偵結依恐嚇罪嫌將游提起公訴。

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