250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

▲莊人祥說，若英國人想起來有錢，也可以幫忙安排更好的住處。（圖／記者徐斌慎攝）



記者柯振中、王兆麟／花蓮報導

一對英國情侶14日入境台灣，因為沒錢住民宿，因此被安排到地方政府檢疫所檢疫，每天收費250元，不過，2人卻抱怨隔離環境差，如同住在監獄一般，因此向英媒BBC投訴。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如果英國人「突然想起來有錢的話」，也能夠幫忙安排好一點的住處。

2人來到台灣後，向指揮中心說「沒有錢」，因此被安排到花蓮縣府的前員工宿舍，進行14天的隔離，每天收費250元。不過，其中一名受到隔離的英籍女子向母親抱怨，隔離的環境相當差，不但像監獄，還沒有熱水，讓女子的母親向BBC爆料這起事件。

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▼英國情侶的隔離場所曝光。（圖／花蓮縣政府提供）



女子的母親說，女兒原先向衛生單位稱，願意在原先居住的飯店隔離，但過了沒多久，就被救護車載走，送到「未知地點」進行隔離。

事件在網路上發酵，2人居住的「前員工宿舍」照片也隨之曝光，依據圖片顯示，2人各有一張單人床，也有書桌、衣櫃、化妝台與沙發等家具，還有提供洗衣機，讓2人使用。

▲陳時中說，台灣絕對沒有虧待英國情侶。（圖／指揮中心提供）



而每天收取的250元費用中，不但包含一天三餐，還有專人幫忙收垃圾，與在英國的生活開銷比起來，算是便宜不少。

指揮中心得知這樣的情況，也做出相關回應。指揮官陳時中說，查證後，確實有發現這樣的人存在，但台灣沒有虧待對方，若對方有需求，可以請英國代表處詢問。發言人莊人祥也說，本來安排對方在民宿居家檢疫，但對方稱「沒有錢」，因此才安排到前員工宿舍，每天吃住收費250元。

據了解，這對英國情侶3月初準備前往澳洲，途中在台灣短暫停留，但因為新冠肺炎疫情爆發，2人決定不再前往澳洲，但已經在台灣落地，因此必須配合政策，進行14天的隔離。

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