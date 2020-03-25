清明節連續假期國道匝道管制　48小時封閉台66線國一南下匝道

▲桃園市警局平鎮分局配合清明節連續假期，將自4月2日零時許至3日深夜24時止，共48小時封閉台66線南下國一匝道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局平鎮分局配合清明節連續假期國道疏導管制專案，其中台66線快速道路匯入國一平鎮系統交流道南下匝道入口，將自4月2日零時起至4月3日24時止，48小時封閉匝道；中壢交流道南下匝道自4月2日7時至12時實施高承載管制，請用路人多加注意。

▲桃園市警局平鎮分局配合清明節連續假期，中壢交流道南下匝道自4月2日7時至12時實施高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮分局副分局長陳怡誠指出，今年清明節連續假期共有4天，平鎮警方配合交通部高公局交通疏導管制措施，自4月2日零時起至4月3日24時，共48小時封閉台66線快速道路匯入國一平鎮系統交流道南下匝道，建議用路人使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）繼續南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路，轉台3線南下行駛，避免陷入車陣中。

此外，清明節連續假期收假前則沒有封閉匝道入口，仍請用路人出門前與收假前，掌握交通動態與各項管制措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218、高速公路查詢電話1968或警廣專線0800－000123，還可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

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