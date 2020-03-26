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同年同月同日生！小時擦肩而過26年後再見　他們要結婚了…一看家裡定位傻住

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他們同年同月同日生，小時候擦肩而過，26年後再相逢，如今即將踏入紅毯。他們是大陸重慶市的25歲陳智宏和何倩，談起這段情緣的開始，她自己都覺得有點突然和荒誕。（圖／翻攝《都市熱報》）

▲兩人甜蜜自拍。（圖／翻攝《都市熱報》）

記者陳俊宏／綜合報導

他們同年同月同日生，小時候擦肩而過，26年後再相逢，如今即將踏入紅毯。他們是住在大陸重慶市的26歲陳智宏和何倩，談起這段情緣的開始，她自己都覺得有點突然和荒誕，且兩人最近還不約而同登報告白對方，「浮生百態，千般人生，萬般柔情，億般無奈，所幸有你…」

《都市熱報》報導，陳智宏表示，他今年26歲，是一名房產銷售員，在茶園上班；女友何倩也是26歲，是一名財務，在江北上班。

「去年10月底，我倆通過親戚介紹認識，一開始只知道他的名字和微信，其他一概不知。」說起這段情緣的開始，何倩自己都覺得有點突然和荒誕，「加完微信，他就發來一張自拍照，看樣子是在超市拍的，臉全對到鏡頭上，典型的直男自拍照。」

一開始，何倩對他沒什麼好感，簡單尬聊幾句就不想再聊了，最後多虧了她養的寵物狗才打開話匣子，「我養了兩隻寵物狗，微信頭像用的也是寵物狗頭。在聊天中，發現他身邊也養了一隻金毛犬，這才有了那麼點合拍的意思。」

▼陳智宏說，第一次見面吃飯時，「剛坐下手心就一直冒汗。」（示意圖／取自unsplash免費圖庫）

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

何倩記得去年11月5日，聽到陳智宏突提出想在觀音橋見面，作為射手座的她，那一刻心裡忐忑不安，但又默默鼓勵自己不要害怕，「見他第一面就有點莫名心動，穿著正裝，高大帥氣，他身高有1米82，我1米65的，站在他面前就像小矮人。」

何倩說，吃飯時，兩人聊著聊著就聊到了生日，「我是農曆冬月初四，你是什麼時候」、「什麼？這也太巧了吧，我也是冬月初四」。後來兩人才知是同年同月同日出生，都是1994年11月4日，為了紀念這一天，他們還將遊戲名稱改成了「冬月」和「初四」。

陳智宏回憶說，第一次見何倩十分緊張，「我們在觀音橋一家餐廳吃飯，剛坐下手心就一直冒汗，激動的心都要跳出來了。她是個善良的女孩子，有一見鍾情的感覺。」

「聊天中才知道，我倆不僅同年同月同日生，並且老家都在開州區。」就這樣，陳智宏和何倩的感情漸漸升溫，春節前，兩人回陝西省咸陽市禮泉縣開州區老家過年。她說，「除夕前兩天，他說來我老家看看，但那時還不知道我老家的具體位置，他說只要在開州區就不算遠。 」

▼陳智宏，對何倩有一見鍾情的感覺。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲▼用餐，吃飯，情侶用餐，情侶吃飯，夫妻。（圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

在得到父母准許後，何倩給陳智宏發去地圖定位，上面顯示「開州區趙家鎮趙家街道」。陳智宏一看傻眼了，「這不就是我家所在的位置嗎，怎麼回事」，原來兩人就住在同一個街道，驚訝到說不出話來。

「我們兩家確實住在同一個鎮上的同一個街道，只是小區不同，兩家直線距離也就500、600米，開車只要1、2分鐘。」何倩說，儘管兩家近在咫尺，但他倆在之前根本不認識，雙方老一輩互相認識但也不熟。

經過前兩次的機緣巧合，讓兩人覺得有點不可思議，更沒想到的是，他們還都是在趙家鎮小學和趙家鎮中學上的學。陳智宏說，「我只比她大一個年級，或許曾經在哪見過她，或許只是擦肩而過。」

緣分來了，或許真是擋都擋不住。陳智宏還告訴記者，年初何倩送過他一個杯子，是4年前訂做的，上面寫著「初心」兩字，巧的是他的網名就叫「勿忘初心」，「送給我時，覺得這一切真的太巧了，到現在一直捨不得用。」

▼兩人計劃在今年底訂婚，明年底結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

何倩透露，男友為了贏得她和家人的心，可謂想盡了辦法，「知道我喜歡喝湯，他就去買老母雞回來煲；看我爸爸喜歡喝酒，他就陪著喝到深夜；我弟弟喜歡打遊戲，他就陪著打遊戲；就連我外婆出門挖地除草，他也屁顛顛的，跟著一塊挖。」

事實證明，這招還真的有效，在家人一致同意下，兩人計劃在今年底訂婚，明年底結婚。而最近兩人又心有靈犀，陳智宏透露，19日坐軌道交通6號線經過茶園站，看到熱報上有表白欄目，想因此給女友一個驚喜，所以事先並沒有告訴她。其實，他不知道，女友何倩也在另一頭悄悄給他表白。

陳智宏先傳給報社，「緣分讓我們相遇，我只想在以後的日子裡，我們能簡簡單單，平平安安幸福地在一起，愛妳的初四。」結果何倩1小時後也告白，「浮生百態，千般人生，萬般柔情，億般無奈，所幸有你…」

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