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「蠟黃、眼睛凸」25歲妹減肥手術後超慘　一年暴瘦48公斤…胃狹窄一吃就吐

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一年暴瘦48公斤「蠟黃、眼睛凸」　25歲妹減肥手術後超慘：手機響非常焦躁。（圖／翻攝《浙江之聲》）

▲黎紅光見小鍾恢復地很好，激動說「我比他們一家人還高興！」（圖／翻攝《浙江之聲》）

記者陳俊宏／綜合報導

「現在這個精神狀態很不錯啊！」時隔3個月再見到25歲的小鍾（化名），大陸浙江省金華市義烏市中心醫院消化內科主任醫師黎紅光，對她的改變感到欣喜。這種改變不止是體態上的變化，談話間，黎明顯感覺開朗自信、青春活潑，都再次回歸到了這個女孩身上。

《浙江之聲》報導，重新回歸正常生活，能夠正常進食，小鍾形容「吃下去的每一口飯，都是幸福的滋味」，她也終於有勇氣來講述自己的故事。美的年紀裡，她卻被肥胖困擾許多年，最重的時候是230斤（115公斤），飲食、運動減肥都試過，後來選擇動手術。

2018年年底，已歷過一次胃切除術的小鍾，體重減輕依然不明顯，一家人商量再三，在省級三甲醫院接受了胃減容手術。術後，她的生活並沒有像一開始設想的那樣回歸正軌，用她的話來說「一切都糟透了。」

▼醫師替小鍾訂製支架。（圖／翻攝《浙江之聲》）

一年暴瘦48公斤「蠟黃、眼睛凸」　25歲妹減肥手術後超慘：手機響非常焦躁。（圖／翻攝《浙江之聲》）

無法正常進食，東西下不去、只能食用少量流質食物，吃了還會吐，種種不適讓小鍾痛苦不堪。她說，「這一年，基本都是在省城大醫院裡度過的，幾乎每個月都要往杭州趕，一直都折騰在住院、出院來回路上。」

小鍾回憶，除了頻繁的內鏡下胃術後狹窄的球囊擴張，醫師始終沒有給出其他更好的治療方案；由於胃狹窄，自己幾乎無法正常進食，喝一點水都會非常難受，只能靠鼻胃管營養支持。

「胃擴張做完以後，短時間內又回『復原』，依然無法正常進食。」小鍾說，術前體重190斤（95公斤）的她，在短時間內掉到了92斤（46公斤），並出現了嚴重的營養不良，「不住院的日子也沒法正常上班，我和大家格格不入，對社交極度恐懼，只要手機響了，我就會非常焦躁，我不想面對任何人。」

「當時整個人就是蠟黃蠟黃的，眼睛都是凸出來的，我們都記不清做了多少次胃擴張了，但是一直都沒有好轉。」說起女兒那段近乎黑暗的日子，鍾媽媽的眼裡滿是心疼，「幸好後來遇到了黎主任，家門口的醫院還是很給力的！」

▼小鍾恢復到55公斤。（圖／翻攝《浙江之聲》）

一年暴瘦48公斤「蠟黃、眼睛凸」　25歲妹減肥手術後超慘：手機響非常焦躁。（圖／翻攝《浙江之聲》）

第一次見到小鍾，黎紅光坦言，「25歲本是花一樣的年紀，卻要長期插著鼻管，身體和精神狀態非常差…當時來的時候也是做的胃擴張，直徑1公分的鏡子進去了一段就下不去了，借助充氣球囊才下去的。」

黎紅光表示，頻繁透過胃擴張來實現進食，始終不是長久之計，在了解小鍾的治療史後，他主動和家屬交流，是否願意嘗試其他治療方案。鍾爸爸說，「我們非常願意試一試，孩子才20多歲，有一點希望我們都想試一試。」

黎紅光說，「這樣的病例還是滿少的，相當於是胃減容術後的一個『補救』方案。我首先想到的是透過植入支架的方式，這樣的支架比較特殊，國外有相關的紀錄，但光是耗材就需要（人民幣，下同）近10萬。」為了找到最優手術方案，他查閱大量國內外的相關文獻、資料，最終為小鍾訂製了一款個體化的支架，費用僅需幾千元。

▼鍾爸爸特地送來錦旗感謝醫護。（圖／翻攝《浙江之聲》）

一年暴瘦48公斤「蠟黃、眼睛凸」　25歲妹減肥手術後超慘：手機響非常焦躁。（圖／翻攝《浙江之聲》）

去年11月12日，黎紅光為小鍾進行內鏡下支架植入術，術後24小時、48小時，讓她可開始少量進食。她說，「非常感慨，能喝點小米粥的感覺真的太棒了」，自己忘不了那種幸福感，覺得自己像是重生一般。

支架植入後需三個月取出，這期間，黎紅光始終與小鍾保持聯繫，詢問進食、恢復情況。醫師介紹，「三個月時間，支架將原來狹窄的部分給撐開，久而久之，習慣了正常的飲食後，胃就不再會收縮回去，然後慢慢恢復正常。」在醫師的專業指導和家人精心呵護下，恢復正常飲食的她，體重逐漸恢復至110斤（55公斤），與初次來院時已是判若兩人。

「時隔三個月再見到，小姑娘恢復得非常好，臉上的笑容也多起來了，我比他們一家人還高興！」黎紅光激動地說，現在很多女性愛美，而大多數女性都會選擇減肥來達到目的，往往很多人會採取手術的形式來減肥；實際上，最好的減肥就是養成良好的飲食習慣，不暴飲暴食，同時做好鍛鍊，才能健康又美麗。

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