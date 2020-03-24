泰國返回「拒絕隔離」！女大鬧機場...怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

記者邱偉倫／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情肆虐全球，大陸當局採取嚴格措施，凡是從疫情嚴重國家返陸的旅客，都必須被集中隔離。大陸一名30歲女子22日從上海落地重慶機場，因不滿返國後要被集中隔離檢疫，直接在機場對著防疫人員破口大罵，更出言恐嚇，如果帶她去隔離，就要開告防疫人員。

這名女子自稱「從泰國普吉島落地上海，從上海轉機至重慶」，她在重慶機場填寫完旅客表後，被告知必須要隔離14天，女子一聽到要被隔離就開始發飆。防疫人員耐心地向她解釋，只要是海外返回大陸的遊客，都得集中隔離，再加上泰國屬於「疫情輸入」重點國家。不過該婦人卻拒絕配合，「我絕對不會去隔離，可以明確告訴你。如果你干預我，我告你你信不信！」隨後該女子話鋒一轉，說她是急著要看家人，但被防疫員問到哪家醫院、是什麼家人時，她又怒嗆「我為什麼要告訴你。」

▲陸女不爽隔離大鬧重慶機場，官方回應了。（圖／翻攝看看新聞）

旁邊一名等待旅客曾仗義執言，但被該女子嗆多管閒事，「大約半小時後，我和另外幾個人一起上了去隔離點的大巴，當時她還在和工作人員爭執。不知道後續她有沒有被帶去隔離。」隨著事情在網路上持續發酵，對此，重慶市委宣傳部工作人員做出回應，「聽別人說她是想看看親人就走，那是不可能的，必須經過隔離。她拒絕隔離不聽勸告，那就只能從哪裡來返回哪裡去，也許她是自己買票返回去。」

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