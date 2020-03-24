「小雷」2歲半被拐！母哭：媽想了38年，你眼睛還像小時候　重逢關鍵線索曝

▲婦人見到兒子激動落淚。（圖／翻攝《寧夏日報》）

記者陳俊宏／綜合報導

在大陸河南省開封市蘭考縣一名「小雷」徐先生的記憶裡，「寧夏」是一個陌生的地方，他雖朦朦朧朧地記得自己是被從外地「抱」來的，但一直認為老家在河北。當他不久前接到杭州公安的電話，被告知38年前，他曾在寧夏被人拐賣時，一度以為自己遇到詐騙集團。母親楊桂花見到長大的兒子痛哭流涕，因情緒失控而一度癱倒在地，「你不見那天的樣子，媽媽想了38年！」

《青年時報》報導，事情要從2019年12月10日說起，當時，杭州市公安局刑偵支隊收到了一條由「公安部全國查找被拐賣失蹤兒童信息系統」傳遞的線索，稱杭州一名交通違法人員徐某的數據，與寧夏一對夫婦提供的生物檢材比對樣本非常吻合。

這對夫婦有個兒子叫小雷（化名），1982年4月，2歲半的小雷在寧夏吳忠市被人拐賣。由於小雷的年齡與徐某非常接近，警方推測，這個徐某很有可能就是小雷。

▼母親38年後再見到兒子，激動摟住大哭。（圖／翻攝《中新網》）

▼警方陪同被拐賣38年的徐先生去認親。（圖／翻攝《中新網》）

徐某41歲，身分證顯示老家在河南蘭考，5年前在杭州打工時，因涉嫌酒駕被杭州交警查處。這條線索引起了杭州市公安局刑偵支隊的高度重視，支隊領導立即指派民警董馳組織人員開展分析研判。

警方發現，徐某之前曾在杭州餘杭區閑林街道某工地打過工，且在當地有暫住紀錄。但民警上門發現他已經離開了杭州，沒有留下聯繫方式，於是董馳只能透過河南蘭考警方與對方取得聯繫。

接到杭州公安的電話，人在蘭考「老家」的徐某感到不可思議，「我明明是河北來的，怎麼可能是寧夏？」他說，自己朦朦朧朧地記得，很小的時候被養父母從河北「抱」回了蘭考，為此，他在好多年前還專門去河北尋過親，但一直沒有結果。

當民警說徐某的父母可能在寧夏時，他完全不敢想像。最後，在當地派出所的上門協調下，董馳終於和徐某溝通成功，讓他同意向警方提供自己的生物檢材樣本。

▼徐先生（左四）和母親楊桂花（左三）等親人聚在一起。（圖／翻攝《寧夏日報》）

▼離散38年又重逢的母子感謝警方。（圖／翻攝《中新網》）

聯繫上徐某的同時，警方也透過寧夏警方聯繫上了當時的那對夫妻，向他們詢問小雷當年丟失的情況，這時才得知小雷的父親已於幾年前去世。

透過與當地警方的溝通協調，杭州警方獲取其母親楊女士及其弟小偉（化名）的DNA。經杭州市公安局刑事科學技術研究所二次復核鑑定，徐某與楊女士具有單親遺傳，與小偉傾向於全同胞兄弟關係。

收到鑑定結果後，杭州公安迅速將結果向寧夏和河南兩地公安機關傳遞反饋。同時，董馳積極做好徐某的思想工作，促使他與在寧夏的家人取得聯繫。經多方溝通協調，3月16日，徐某回到了闊別38年的故鄉寧夏，與家人團聚。

「你眼睛還像小時候，身上穿著綠色小軍裝——你不見那天的樣子，媽媽想了38年！」當天下午4時30分，吳忠市利通區古城鎮一安置小區單元樓門口，楊桂花與失散38年的兒子緊緊相擁，她痛哭流涕，因情緒失控而一度癱倒在地，讓在場居民無不為之動容。