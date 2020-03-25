妻子、大舅下去推車「深夜被丟包雪山」　駕駛開走半小時才想起！

▲警方在冰天雪地中找到人。（圖／翻攝《四川在線》）

記者陳俊宏／綜合報導

翻過雪山，丟了老婆，這並不是一個玩笑。大陸四川省一名金姓駕駛開車前往白玉縣，就做了這麼一件烏龍事，半路遇到冰雪，讓妻子兄妹倆下車推車後，竟把兩人「丟」在山上，自己開車走了。

《四川在線》報導，21日深夜11時許，白玉縣蓋玉派出所接到報警電話，稱有兩名群眾被困米拉山，希望得到救助。派出所所長王磊說，當時情況緊急，民警立即趕赴現場，「這座山的海拔高達4915米，終年積雪山頂溫度極低，若有人員被困，必須儘快前往救援。」



經過一番搜尋，直到22日0時10分，民警才找到正在積雪路上步行的龍小姐和哥哥，成功將其營救。經了解，當天兄妹倆乘坐丈夫駕駛的小轎車前往白玉縣，途中由於積雪，小轎車爬山困難，兩人便下車推車。

▲▼金先生和妻子、大舅離開前向警方致謝。（圖／翻攝《四川在線》）

此時，正好遇見一輛車經過，在車上眾人幫助下，金先生駕車順利爬過積雪路段。粗心的他誤以為妻子和大舅坐後面幫忙推車的車輛，竟直接將車開走，直到行駛半個多小時後，才發現後面沒車，把兩人落下了。

因米拉山地區沒有收訊且正下著雪，金先生來不及多想，直接駕車翻過米拉山，前行了10多公里，到達米拉山隧道口有訊號的地方，向白玉縣公安局報警救助。

接到指令後，蓋玉派出所民警驅車半個多小時，前往金先生所述地點，並未發現兩人蹤影。隨後，民警冒著大雪沿途尋找了40多分鐘，最後才在米拉山半山腰發現兄妹倆，並將他們送到與金先生會和。三人離開前，也多次向警方道謝。