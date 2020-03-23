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單親媽綁7歲女兒墜江雙亡！生前淚訴「熬不動了...」　前夫揭心碎內幕

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▲單親媽綁7歲女跳江。（圖／翻攝自網易）

▲屈女生前曾傳訊給娘家親戚訴苦。（圖／翻攝自網易）

記者曾羿翔／綜合報導

四川南充區嘉陵江20日撈起2具遺體，身分證實為已失聯10日的33歲屈姓女子與7歲女兒，兩人緊緊綁在一起。嚴姓前夫向警方透露，屈女本身患有抑鬱症且沒工作沒收入，面對房貸壓力太大，才會帶著女兒走上絕路。屈女生前曾發訊息給娘家親戚訴苦，「我都不知怎熬過來的，我實在熬不動了...」

綜合陸媒報導，3月20當天下午有路人發現江裡的雙屍後報警，警方隨後將遺體打撈上岸並放置在江邊。警方調查後表示，屈女手機的最後定位顯示在她居住區附近的嘉陵江邊。

報導更指出，33歲的屈姓女子就住在南充市高坪區的某小區，生前曾發訊息給娘家親戚，「你跟女兒爸爸說，以後不用給撫養費了，我都不知道怎麼熬過來的，我實在熬不動了。」

嚴男表示，20日發現的母女遺體就是他的前妻與女兒。據了解，屈女傳訊當天下午就帶著女兒走出城區大門，晚上就再也連絡不到人。嚴姓先生與屈女多年前就已離婚，女兒歸屈女撫養，不過嚴男每個月都會固定給生活費。

最後從前妻家人得知死訊的嚴男還說，屈女因為最近幾年都沒找到工作，他除了給女兒生活費外，還會給前妻一些錢拿去還房貸。警方針對該案已展開調查。

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