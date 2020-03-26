鎖國鎖不了圓臀！紅內衣妹「倫敦地標當伸展台」　火辣拍鹹濕照…路人撇眼驚呆

▲英國雖宣布全民居家隔離，卻出現臘模在街上拍照。（圖／示意圖／取自免費圖庫isorepublic）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情爆發嚴重，尤其「第二戰場」的歐美更是被大大考驗醫療體系與政策應對。英國首相強生23日宣布一系列新措施，要求全國人民居家隔離。然而政策才剛宣布3天，就出現一名火辣女模趁著觀光景點沒人，幾乎裸全身的站在英國地標拍照。

根據英國《太陽報》報導，首相強生祭出重策，要求英國全國人民都必須要待在家中，避免感染擴散。但因此政策，讓不少原本車水馬龍的景點，瞬間變得冷清，一名屁股蛋渾圓的火辣女模，竟不顧法規，直接帶著攝影師就到倫敦知名地標「皮卡迪利圓環」（Piccadilly Circus）大拍鹹濕辣照。

女模僅穿著紅色內衣與內褲，就這樣在皮卡迪利圓環拍照，因英國實行全民在家隔離政策，路上幾乎沒有人。整條街道幾乎變成女模的伸展台，而這樣的行為也被少數路過採買生活用品的人拍下。

強生所祭出的新防疫政策，包括不得隨意離開家中，但不包括購買食物、藥品、或去醫院，而英國警察有權利逮捕或是罰款任何不願聽勸的人。目前除了販賣食物、藥房、報刊停、獸醫、加油站、五金、銀行、自助洗衣店、殯儀館外，非必需品商店都已經下令暫停營業。