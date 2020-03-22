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泰老師覺得喉嚨怪怪　留遺書「我可能感染新冠肺炎…」同事破門見懸吊臉黑屍

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▲▼泰國一名老師認為自己可能感染新冠肺炎竟自殺。（圖／翻攝自thairath）

▲泰國一名老師認為自己可能感染新冠肺炎竟留遺書自殺。（圖／翻攝自thairath下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球造成恐慌，不少人面對自己、他人的身體情況也特別敏感，一名泰國的老師因為日前疑似扁桃腺發炎，到醫院就診之後仍感到不適，竟直接在教師宿舍中上吊輕生，同事因為聯繫不到他，前往查看才發現悲劇發生。警方到場時也不敢輕忽，皆穿著隔離衣、戴口罩調查處理。

綜合泰媒報導，泰國翁卡叻縣當地一名學校的英文老師，懷疑自己感染到新冠病毒，一直悶悶不樂。直到案發當天，該名英文老師的同事遲遲無法聯繫上他，只好前往住處關切，沒想到一開門就見到該名老師已經上吊輕生，而屋內也發現一張紙條寫著，「我對不起所有人，我可能感染了新冠肺炎」。

▲▼泰國一名老師認為自己可能感染新冠肺炎竟自殺。（圖／翻攝自thairath）

▲警方進入屋內也不敢大意。

據悉，該名教師近日疑似喉嚨不適，加上新冠肺炎疫情在泰國也相當嚴重，因此開始揣測自己恐怕受到感染，未料竟上吊輕生。警方接獲報案到場時，立刻將遺體送往檢驗，所有警員、調查人員為防萬一，也都穿著隔離衣或戴口罩進入屋內調查。

警方表示，若死者確定為新冠肺炎感染者，將追蹤家屬、與其密切接觸者都將隔離14天。當局表示，民眾若感覺自己身體有不適，或出現相關的疑似症狀，千萬要通報並且前往指定醫院就醫，勿因為擔心而釀成悲劇發生。

截至22日上午，泰國確診人數達到411人、死亡病例1人，泰國曼谷市長阿斯溫（Aswin Kwanmuang）21日已下令關閉商場、餐廳等非必要場所至4月12日。

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