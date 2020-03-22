　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels）

▲印度男看影片幫女友接生，釀悲劇。（圖／示意圖／免費圖庫pixels）

記者陳亭伃／綜合報導

男友、老公是豬隊友還是神隊友可能只有一線之隔。印度南部的泰米爾納德邦，日前傳出一起男生原本想幫助女友秘密生子，竟從網路上找接生影片，認為自己可以透過影片教學的方式，替女友順利生產，未料最後卻扯斷了嬰兒的手、甚至最後還是送醫生下了死胎。

綜合外媒報導，27歲的男瓦斯工與19歲女友祕密交往2年，不久前女友懷孕，但因為兩方家人尚未同意這門婚事，於是瓦斯工決定自己要偷偷接生。日前女子大喊自己腹部開始陣痛，可能就要生了，於是帶著先前買的手套與刀片，將女友帶往郊區的農場，想要自己接生。

瓦斯工將女友安置好後，開始上網找了接生的影片邊看邊操作，沒想到卻是嬰兒的手部先出來，跟影片中嬰兒是頭部先出來完全不一樣，男子一緊張又在網路上想要找相關的影片，最後情急之下想先將嬰兒的手拉出，卻直接將嬰兒手臂拉斷。

這時女友開始大量出血，瓦斯工不得已只好立刻騎車將女友送往12公里外的醫院求救，醫師看到女子產道卡著一個嬰兒，立刻協助轉院到更好的醫院，並以手術方式將孩子取出，可惜已經是死胎，女子則是因為失血過多留院急救。

警方目前將男子拘捕，並且打算謀殺罪將他起訴。並將調查該案細節，因為警方判定兩人不可能隱瞞懷孕這麼長的時間。

ET快訊
快訊／三重居家檢疫男跑夜店被逮　新北重罰100萬元
邦喬飛成員確診新冠肺炎！鍵盤手發文證實了：這是流感不是瘟疫
兒出國爽滑雪還貼臉書被罵翻！張上淳回應了
警察主動臨檢揪趴趴走首例！居家檢疫男爽衝夜店狂歡..當場抓到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰老師覺得喉嚨怪怪　留遺書「我可能感染新冠肺炎…」同事破門見懸吊臉黑屍

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

義大利封城插曲！黑手黨教父遭通緝7月　「提購物袋採買」被認出…當場上銬帶走

新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs…銅製品表面是滅亡地！

義大利對新冠肺炎「完全當兒戲」　專家警告：其他國若效法不到一周就大爆發

快訊／美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐…嘴角都上揚！

不斷更新／馬來西亞增123確診…大部分曾參與清真寺集會！伊朗1685人死亡

防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

不斷更新／馬來西亞增123確診…大部分曾參與清真寺集會！伊朗1685人死亡

防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

年輕人無視「封州令」海灘開趴！　加州州長怒斥：該長大了

美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

不斷更新／關島出現首例死亡！無旅遊史為「社區傳播」　入院7天不治

中職／解讀比賽能力佳　高宇杰受教練信任開季確定一軍

不斷更新／馬來西亞增123確診…大部分曾參與清真寺集會！伊朗1685人死亡

防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！　鄧惠文：不是想管就管得住

快訊／三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

擼到貓呼嚕！媽奶音問「這樣舒服喔」　下秒爆氣飆台語：欠你的？

陸外送員登《時代》封面　受訪坦言：一咳嗽就聯想到生病

IOC主席：若取消東奧並不公平，會摧毀上萬名運動員的奧運夢

全球旅客入境泰國注意！需持過去72hr新冠肺炎檢測、10萬美元保險證明

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

印尼增10死　亞運選手村改建成醫院

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

川普致函金正恩願共同合作抗疫　「欽佩他致力保護人民」

新加坡明起「鎖國」短期入境過境全喊卡

更多熱門

相關新聞

Nissan小休旅「Magnite」9月登場

Nissan小休旅「Magnite」9月登場

今年 2 月時 7Car<小七車觀點> 曾報導 Nissan 預定今年 9 月推出針對印度市場開發的全新 B-Segment SUV 消息，近日根據外電消息， Nissan 正式註冊 Magnite 車名，預計便是此車的正式名稱

台東縣開辦免費到宅育兒指導服務

台東縣開辦免費到宅育兒指導服務

印度4性侵犯伏法　屍吊30分鐘才取下

印度4性侵犯伏法　屍吊30分鐘才取下

浪浪絕望癱倒地　救援後重展笑顏

浪浪絕望癱倒地　救援後重展笑顏

印度「溫水煮青蛙式增確診」　專家憂成防疫大漏洞

印度「溫水煮青蛙式增確診」　專家憂成防疫大漏洞

關鍵字：

印度男友接生死胎嬰兒女友

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

快訊／新冠肺炎再新增16例！　13境外移入、3本土

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面