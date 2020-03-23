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女兒奔回家告知婚事　母一翻族譜對女婿名「竟是自家人」怒嗆不准結！

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▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲當女兒執意想嫁娶的人竟是自己的表親，讓母親相當頭痛。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

婚姻對不少人而言，都是人生很重要的階段之一，甚至會期待自己的另外一半是什麼樣的人。但國外一名媽媽網友卻在得知女兒要結婚之後，原本開心的心情，在看到族譜之後，直接盪到谷底，因為女兒所要嫁的人竟然是自己的表親，雖然試圖想要跟女兒溝通，但女兒仍認為「既然是表親，那應該沒有關係」執意要嫁娶。

這名媽媽網友在「Reddit」上發文，女兒有個交往一段時間的男友，前些時間表示小倆口正在籌辦婚禮，就在上周女兒返家時，告訴她兩人即將要結婚，原本母女倆相當開心。卻未料，女網友在整理家族的族譜通訊錄時，卻意外發現女兒的未婚夫，竟然是家族的第五代表親。

這讓女網友相當震驚，當下雖然猶豫是否該將這件事告知女兒，但擔心變成近親婚姻，於是決定與女兒商量。但女兒在聽到這件事情之後，卻告訴女網友，「我一點都不在意表親的問題」。這讓女網友相當憤怒，更表示，若女兒執意要嫁給自己的表親，那就要斷絕母女關係。

女網友女兒卻強硬表示，「不管怎樣還是會堅持這場婚禮」，這讓她相當頭痛，並上網提問到底該怎麼辦？有網友表示，「第五代表親應該已經很遠了，兩個人相愛就成全吧！」、「如果這不是瞎掰的文章，那就去驗個DNA、家族討論一下吧！」

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