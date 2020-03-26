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英國首相治「刁民」手法曝光　「群體免疫說」讓國民自願待在家

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲網友分析英國首相強生（Borris Johnson）的防疫策略，成功使刁民服從。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓歐洲成為新的疫情重災區，當歐洲幾個主要國家確診病例都破萬之際，英國截至台灣時間26日下午，還是堅守1萬例防線，只有9500多例確診，在歐洲國家當中算是災情相對輕微的，在PTT八卦板上就有網友討論英國首相強生（Boris Johnson）的防疫手段，讓他比其他歐洲國家成功讓「刁民」自願待在家。

網友rutw在八卦板上PO文指出，「日不落國不愧是日不落國」知道自己國民都繼承自由主義的浪漫 完全不鳥政府，對付這種英式刁民，只能搬出影帝那套激將法才有用。

原PO回顧，三個禮拜前英國保守黨的某個議員跳出來說「倫敦的海德公園準備變停屍間 未來改建成墓園」當時英國人還當笑話看，幾天後 首相強生跳出來說，「你各位啊！大家要做好失去你身邊摯愛的可能性」（many more people will lose loved ones to coronavirus）。

接著，首相與第一醫療官召開記者會，祭出一系列消極防疫手段，例如，全英國可能會有60%的人遭到感染、所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天再叫救護車。相關的防疫手段幾乎暗示了英國將使用「群體免疫法」，也被包含台灣在內的世界各國譏笑是佛系防疫。

▲▼英超（圖／達志影像／美聯社）

▲英超聯賽等大型群聚活動已經自主暫停。（圖／達志影像／美聯社）

過幾天後，義大利與西班牙的死亡率飆高，歐洲國家開始正視新冠肺炎的影響，英國民眾再看到自家政府的防疫政策，開始覺得害怕，在沒有硬性要求下，大學開始自主停課，療養機構自主婉拒訪客，足球聯賽自主暫停。

在當地時間23日，首相強生又召開記者會表示，「我可能也會染病 然後死掉」、「所以我已經決定好我如果死了，繼任的代理首相會是誰了」、「再過幾周，我們英國就要變成義大利了！」

原PO結論表示，實驗證明要對付大量的刁民，大量的政令宣導、口號標語完全沒有用，因為刁民本來就都不相信政府的那套說法，像是義大利人還跑去外面抓寶，在陽台開電音趴，完全不care市長說的多可怕，而英國則從反面來激將，讓他們自己產生恐懼，才是最有效的方法。

網友在推文中表示，「首相比刁民還刁，就不怕刁民了」、「這種超適合來台灣整治台灣刁民啊XD」、「因為首相他爸就是個刁民XD，他很懂」、「這次英國如果真的守住，強森這套反而真的變經典」、「說得也有道理，愚蠢的大衆，果然沒辦法用一般方法治理」、「其實這說明了人性本賤，即使到了2020人類的本性還是無法從歷史學到教訓，真的就是賤」。

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