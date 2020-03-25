防處新冠肺炎蔓延　歸仁警要居家檢疫隔離民眾別趴趴走

▲歸仁分局對轄內遊藝場、釣蝦場、KTV及易聚集吸毒之汽車旅館等場所，規劃實施臨檢，以免因群聚活動造成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局為防處新冠肺炎蔓延，避免海外國人及留學生大批返台後，不遵守居家檢疫、隔離違法外出，聚集於大型娛樂場所或到處遊蕩造成防疫缺口，規劃易引起群眾感染大型場所執行抽查式小規模臨檢、周邊路檢及威力巡邏等勤務。

歸仁分局於24日晚間7時許，對轄內遊藝場、釣蝦場、KTV及易聚集吸毒之汽車旅館等場所，規劃實施臨檢，針對消費民眾，加強勸導於防疫期間避免出入大型公眾出入場所，以免因群聚活動造成防疫破口，並運用M-Police小電腦介接至衛生福利部疾病管制署居家隔離、檢疫資料庫，查詢有無未依規定自主居家檢疫者，一經發現有違反防疫規定者，定當遵照黃偉哲市長指示，通報主管機關依法從重裁罰，並建議送集中檢疫場所強制安置，希望民眾自愛愛人，勿以身試法，執行官警全程配戴口罩、護目鏡和手套，面對疫情，嚴陣以待，個個不敢輕忽大意。

歸仁分局指出，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，乖乖在家檢疫隔離，別四處趴趴走或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

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