桃園防疫旅館住宿1天要價3500元　居家檢疫者直喊：荷包大失血

▲桃園市政府協調旅館業者推出防疫旅館，但要價2500至3500元，居家檢疫者直喊荷包大失血。（圖／翻攝自桃園旅館公會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府協調旅館業者推出防疫旅館，以供居家檢疫者住宿，25日在市議會上，市議員黃家齊質詢時指出，市府協調的2家旅館住宿費從2500元至3500元不等，不少居家檢疫者質疑荷包大失血，希望市府協調更多旅館加入；觀旅局長楊勝評表示，觀旅局已協調桃市更多旅館業者加入防疫旅館，其中原先3500元住宿旅館已協商降至3000元。

桃園市議會25日進行觀旅局工作報告，市議員黃家齊、彭俊豪、呂淑真、劉勝全與謝美英等議員都關心防疫旅館設置情形，其中旅館業者防疫整備是否足夠也是關注焦點；黃家齊直言，有居家檢疫者抱怨居家檢疫14天被安排住進房疫旅館，但桃市2家防疫旅館分別為2500元至3500元價格，其中2500元住房已額滿，不少居家檢疫者只能選擇3500元住房，14天下來扣除補助還要4萬2千元，直喊荷包大失血。

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楊勝評說，新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市居家檢疫人數激增，觀旅局協調2家設置防疫旅館，總計有381間客房，經統計入住率約5成6，供居家隔離與檢疫者親友入住的親友安心旅館則有49旅館業者家加入，總共釋出2400間房，住宿房價從800元到1500元不等。

楊勝評強調，防疫飯店提供居家檢疫者居住，其實有一定風險，不少旅館業者怕被貼標籤，寧可加入親友安心旅館行列，防疫旅館要求比較嚴格，要有關懷及後送系統，這是旅館業者不願加入主因。此外，桃園是國門之都，來台須居家檢疫的外國人或外島國民，也會安排居入住房疫旅館，至於是否會擴大範圍，還是要看旅館業者意願。

議員郭麗華認為，返國民眾不能搭乘大眾運輸系統，只能搭乘防疫專車，只是防疫計程車搭到南部非常貴，到高雄可能要1萬2千元，所以有人規劃住在防疫旅館，若收費不高一定很受歡迎，也可解決部分旅館沒有住客的窘境。

楊勝評解釋，目前協調2家防疫旅館採取「不混居」措施，全棟由居家檢疫者入住，檢疫者入住有單獨衛浴，房價包含三餐均由專人送餐，再電話通知取餐，入住時，旅館員工會接觸到居家檢疫者5分鐘以降低感染風險。

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