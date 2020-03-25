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口罩實名制2.0第二輪起跑　鄭文燦也上網：自己的口罩自己買

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▲口罩實名制2.0第二輪25日起跑，市長鄭文燦說明上網預購流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲口罩實名制2.0第二輪25日起跑，市長鄭文燦說明上網預購流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

口罩實名制2.0第二輪25日起跑，桃園市長鄭文燦25日表示，台灣有完善的醫療體系、普及的健保政策與良好的網路設施及公民素養，政府相關防疫對策也獲得世界肯定，口罩實名制第二輪開放網路預購，每人可預購3片成人口罩，每片口罩5元，需另付運費7元，預購成功者可於28日上午8時至3月30日晚間8時，以信用卡或到ATM轉帳付款，鼓勵市民朋友多加利用。

口罩實名制2.0第二輪從25日上午8時起至27日晚間8時開放預購，鄭文燦在市政會議前特別說明，市民朋友可透過電腦以健保卡、自然人憑證登記，或使用手機「健保快易通APP」預購，每人可預購3片成人口罩，讓口罩發放普及率提高，鄭文燦還示範預購操作系統過程很順暢，順利登記預購完成。
▲口罩實名制2.0第二輪25日起跑，市長鄭文燦示範上網登記預購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲口罩實名制2.0第二輪25日起跑，市長鄭文燦示範上網登記預購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這項口罩實名制2.0第二輪實施後，預購者可以信用卡或ATM轉帳付款（手機預購者僅能使用實體或網路ATM轉帳），並於4月2日至8日期間，憑簡訊通知至原指定超商取貨，親友也可持預購者證件及序號代取，歡迎市民朋友踴躍使用「eMask 口罩預購系統」線上預購（網址： https://emask.taiwan.gov.tw/msk/index.jsp）。

此外，一般市面原有藥局與衛生所等通路亦照常運作，桃園市內606家健保藥局每日配送超過36萬片成人口罩、10萬片兒童口罩，市民朋友可考量需求與自身便利，選擇多元通路購買口罩，為自己與家人健康把關。

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